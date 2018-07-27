入住晶英國際行館「七夕一泊二食」專案 歡度情人節

晶英國際行館全新「七夕一泊二食」專案，雙人成行11099元（稅內含）。（圖片提供／晶英國際行館）

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雲垂酒吧夜間「迎賓紅酒起司拼盤」佐美酒滋味一絕。（圖片提供／晶英國際行館）
Ukai-Tei Kaohsiung牛排館延續主廚桌邊服務，貼心款待每位賓客。（圖片提供／晶英國際行館）
七夕限定套餐提供主餐「日本黑毛和牛」肉質軟嫩入口即化，雙人套餐售價8888元＋10％。（圖片提供／晶英國際行館）
前菜「波士頓龍蝦蕪菁沙拉」口感清爽無負擔。（圖片提供／晶英國際行館）

迎接七夕到來，晶英國際行館8月1日至19日限期推出「七夕一泊二食」專案，內含入住御典侶驛房型乙晚、養生晨食兩客、雲垂午茶Buffet兩客、Ukai-Tei Kaohsiung牛排館午間套餐兩客、雲垂酒吧迎賓紅酒起司拼盤等。

8月17日情人節當天，Ukai-Tei Kaohsiung牛排館推出限定版「七夕雙人套餐」，前菜由波士頓龍蝦、甜菜根、蟹肉慕絲拉開序幕，緊接著奉上炭烤真鯛佐法國進口雞油蕈菇、紅蟳塔吉鍋、海膽義大利冷麵等美饌，重頭戲主餐嚴選日本黑毛和牛與伊比利豬為食材，使用備長炭慢火燒烤，輕灑上黑松露增添風味。

「七夕一泊二食」專案提供24小時完整入住體驗，房客可提早至中午12時辦理入住，放慢步調享受半露天無邊際泳池、三溫暖等設施，或前往Ukai牛排館享受饕餮美饌，隔日退房前別忘了在私人社交軟體上傳館內合照並打卡，可獲得神秘小禮乙份。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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