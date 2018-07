大衛庫塔再亮天后牌！ 聯手安瑪莉發新曲

2018年07月27日 17:34 中時 潘鈺楨

大衛庫塔(左)公開與安瑪莉合作的新曲。(華納音樂提供)

「世界首席浩室DJ」大衛庫塔(David Guetta)2018年神曲連發,包括與「不露臉天后」Sia合作的「火焰 Flames」、聯手Martin Garrix、Brooks的「Like I Do」等,都獲得了亮眼成績。延續這股氣勢,他7月26日又公開了與「黑帶冠軍歌姬」安瑪莉(Anne-Marie)合作新曲「Don’t Leave Me Alone」,並透露正在籌備睽違已久的錄音室專輯。

大衛庫塔繼年初與Sia之後,這次又邀來因跨刀Marshmello「Friends」而人氣暴漲的新小天后安瑪莉,助陣此次的全新單曲「Don’t Leave Me Alone」,打造今夏挽留戀人的最佳告白情歌。而「Don’t Leave Me Alone」的歌詞MV也在稍早同步公開,以女孩的視角去對另一半表白「別留我一個人」,中毒性的旋律搭配安瑪莉充滿魅力的嗓音,獲得各界熱烈迴響,更有網友稱這首曲子是「傳奇的合作」。另一方面,大衛庫塔也透露正在籌備新專輯,距離上次的專輯已經相隔有4年之久,因此相當受到矚目。「Don’t Leave Me Alone」目前已在全台數位平台上架。

大衛庫塔近來一邊忙著演出、一邊籌備專輯,但也沒少在社群網站與粉絲分享生活,他先前就上傳過一張14歲時拍下的照片,並說:「我14歲的時候,我每天都在放學後練習刷碟。」只見照片中年少的他,早早就培養起對音樂的興趣,在DJ台前有模有樣地擺拍;而他清秀的俊美模樣也引起網友討論,被大讚是「美少年」。

(中時 )