大衛庫塔再亮天后牌！ 聯手安瑪莉發新曲

大衛庫塔有「世界首席浩室DJ」稱號。（華納音樂提供）

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大衛庫塔（左）公開與安瑪莉合作的新曲。（華納音樂提供）

「世界首席浩室DJ」大衛庫塔（David Guetta）2018年神曲連發，包括與「不露臉天后」Sia合作的「火焰 Flames」、聯手Martin Garrix、Brooks的「Like I Do」等，都獲得了亮眼成績。延續這股氣勢，他7月26日又公開了與「黑帶冠軍歌姬」安瑪莉（Anne-Marie）合作新曲「Don’t Leave Me Alone」，並透露正在籌備睽違已久的錄音室專輯。

大衛庫塔繼年初與Sia之後，這次又邀來因跨刀Marshmello「Friends」而人氣暴漲的新小天后安瑪莉，助陣此次的全新單曲「Don’t Leave Me Alone」，打造今夏挽留戀人的最佳告白情歌。而「Don’t Leave Me Alone」的歌詞MV也在稍早同步公開，以女孩的視角去對另一半表白「別留我一個人」，中毒性的旋律搭配安瑪莉充滿魅力的嗓音，獲得各界熱烈迴響，更有網友稱這首曲子是「傳奇的合作」。另一方面，大衛庫塔也透露正在籌備新專輯，距離上次的專輯已經相隔有4年之久，因此相當受到矚目。「Don’t Leave Me Alone」目前已在全台數位平台上架。

大衛庫塔近來一邊忙著演出、一邊籌備專輯，但也沒少在社群網站與粉絲分享生活，他先前就上傳過一張14歲時拍下的照片，並說：「我14歲的時候，我每天都在放學後練習刷碟。」只見照片中年少的他，早早就培養起對音樂的興趣，在DJ台前有模有樣地擺拍；而他清秀的俊美模樣也引起網友討論，被大讚是「美少年」。

(中時 )

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