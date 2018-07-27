政院：少子化對策非發錢了事 保母托育機構簽約期間不能漲價

2018年07月27日 17:46 中時 張理國

政院公布「我國少子女化對策計畫」後，已蒐集各方關切的3大議題並一一解惑，政委林萬億今天說，任何單一方案對提升生育率效果有限，因此政院以多元手段減輕家長負擔，並非發錢了事；而針對民眾關心簽約保母或托育園所會否擅自漲價等問題，林萬億政委說，在規畫過程已設定機制，在簽約期間內不能擅自漲價。

政院推出少子化對策後，各界關注的包括全面照顧幼兒是否真能提升生育率；準公共化策略會不會影響保母與私立幼托園所的自主；保母與私立幼托園所是否會巧立名目額外收費導致家長負擔加重。

林萬億表示，任何單一的方案或對策對提升生育率的效果的確有限。例如，政府97年開辦雙就業家庭托兒補助每月3000元；100年擴大5歲入幼兒園免學費；101年起實施父母一方未就業者在家照顧幼兒津貼每月2500元。這些措施局部減輕了家長育兒的負擔，但並沒有帶來生育率的提升。因此，此次行政院努力將0-5歲完整照顧銜接國民教育、並以多元手段減輕家長負擔、盤整各種有助提升生育率的配套對策，而不只是發錢了事。

林萬億說，最被幼教專家、家長團體詬病的是過往幼兒照顧公共化進展有限。家長期待托育公共化才能降低負擔、確保品質。政府同意這種看法，也努力在提升托育公共化。衛福部在未來4年內會增設440處社區公共托育家園，招收5280名幼童，也支持地方政府設置公設民營托嬰中心，政府都會給予家長每月3000元托育補助。教育部也會在未來4年增設公立幼兒園2247班，新增6萬個名額，達到校校有幼兒園，或非營利幼兒園。使我國幼兒照顧公共化比率從目前的3成，提高到4成。蔡總統與賴院長都已指示，要窮盡可能尋覓場地，積極推動公共化。

林萬億政委指出，我國托兒照顧走向高度私有化，由來已久。60年代起，婦女勞動參與率逐漸提高，托兒需求增加，當時政府以鼓勵設置私立托兒所作為因應，逐漸取代原有的農村托兒所與村里托兒所。50年累積的經驗，很難短時間立即翻轉。

此外，針對民眾關心簽約保母或托育園所會否擅自漲價等問題，林萬億政委說，這個問題衛福部與教育部都知道人民會擔心，所以在規劃過程已設定機制，在簽約期間內不能擅自漲價。但是，萬一未來物價波動、成本升高，政府也不可能裝不知道，合理調價機制也會尋求與家長、保母、托育機構建立共識。不會有政府以一紙命令剝奪保母、托育機構的自主權、工作權或生存空間的情形。簽約是一種責任與義務的確認，讓權責分明。保母、托育機構本來就有居家服務登記制，托育機構也有各種設置標準，政府不會增加不必要的管制。政府與保母或托育機構都必須面對家長的監督，準公共化簽約只不過是一種責任共同承擔的表現而已。政府已承諾會簡政便民，同時也會發給參與準公共化的保母或托育機構協力標章，讓家長放心送托，以利穩定保母或托育機構的收托人數與照顧品質。這應該是善意的作法，而非無理管制。

至於，各界擔心過幾天就要上路的措施，是否會來不及簽約，造成家長的損失?林萬億說，家長可以放心，衛福部已規劃在未來2個月內簽約可追溯到今年8月1日生效，家長不會有損失。賴揆也已責成衛福部盡快將規劃好的相關作業規定與地方政府做最後確認，並與保母協會、托育機構協會等溝通，澄清誤解。

(中時 )