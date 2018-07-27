仲介買賣土地「回殺」地主 還要求支付酬金 法院駁回

某不動產仲介業者「回殺」地主，害她方少賣了134萬多元的價差，還向對方收取傭金，彰化地院認為，地主判決免付傭金，駁回仲介公司之訴。(示意圖/達志影像)

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彰化縣員林市某不動產仲介業者，去年以每坪4萬元幫洪女銷售土地，成交後提告要求洪女依約支付酬金，但洪女反指土地成交後一個月內仲介就再以每坪4萬2000元賣給另名張男，居中「回殺」害她少賣了134萬多元的價差，才會拒付仲介傭金，彰化地院法官審理後認定洪女有理，判決免付佣金，駁回仲介公司之訴。

根據判決書，仲介業者去年9月主動找上洪女，積極爭取代為銷售位在永靖鄉的土地，洪女開價希望每坪能以6萬8000元賣出，並簽約買賣成交後支付2%佣金；仲介找來林姓女買主表明欲買地，雙方斡旋後，去年11月9日以每坪4萬元成交。

仲介業者提告主張洪女應依委託契約，支付53萬6800元的佣金並加計利息；不過洪女向法官反駁，指她因急需用錢才急著賣地，成交後不到一個月，卻發現土地已登記在另一張男名下，才知張以每坪4萬2000元向林女買下土地，讓她當場損失134萬2060元，才會氣到拒付佣金。

法官審酌，張男透過仲介得知有土地要賣，已被林女丈夫搶先簽約買下，除支付仲介佣金，再把2000元價差付給林女丈夫；認定仲介在買賣過程中隱瞞相關資訊，讓林女根本未實際付出價金，就立即轉手賺取價差，認定該仲介已違反忠實辦理義務，被告洪女抗辯、拒付有理。

法界人士指出，委託仲介買賣土地、房屋，簽約時應審慎擬定條款，例如在契約中載明最低至少應達到多少銷售金額，或是載明買賣成交時兩造的權利義務，才能避免這類糾紛；像仲介找來人頭轉賣賺取差價的手法是業界常用的「回殺」手法，可能觸犯「背信」罪，若委託買賣契約中未明定細節，提告舉證仍有困難。

(中時 )

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