《中時晚間快報》丁批柯無能 當選就拔吳音寧

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綜合報導

◎丁批柯無能 當選就拔吳音寧

面對台北農產運銷公司總經理吳音寧不來議會質詢，台北市長柯文哲雙手一攤說，管不了。國民黨台北市長參選人丁守中直呼，真是荒天下之大謬！

◎火星大衝加月全食 今晚天空很熱鬧

喜歡天文的朋友別錯過了，今晚（27日）台北的天空很熱鬧。晚間7點半至9點半「火星大衝」先登場，明日凌晨1、2點「月全食」接力，天文迷可一飽眼福。尤其火星大衝每隔15-17年才出現一次，也是火星最大最亮的時候，比平均看到的火星大約4倍，錯過這次，下回要等到2035年。

◎挺台強化軍力 美眾院通過國防授權法

美國《2019財政年度國防授權法》（2019 NDAA）最終版，26日在眾議院以359票對54票通過，法案將等待參議院表決通過後，送交美國總統川普後生效。法案要求美國國防部加強與台灣的防務關係，並幫助提升台灣的自衛能力，另禁止大陸參與「環太平洋」軍演，及禁止美國政府使用大陸主要電信公司技術。

◎戀情不影響創作！ 李玉璽：絕對是動力

李玉璽（Dino）日前推出新專輯《SING WITH ME》，正與溫妮（黃于恩）熱戀的他表示，感情絕不會影響創作，創作悲傷情歌也不是問題；Dino表示自己是容易進入任何情緒的敏感體質，無論過往自身發生過、朋友的故事，都能快速進入狀況，將一切感受編寫成歌曲，不過他也大方表示，戀愛對他而言絕對是生活的動力！

(中時電子報)

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