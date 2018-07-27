紀錄片行動列車出發 全台放映29部

《來得及說再見》也將參與放映。（公視提供）

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林育賢執導的《翻滾吧！男人》。（公視提供）

當「收音機世代」碰上「臉書世代」、當「高齡化時代」遇見「少子化時代」，他們是如何看見彼此、如何包容對方，並進一步互相尊重？今年邁入第五年的「紀錄片行動列車」活動，從「老、小」概念出發，探討家庭、長照、升學、教改、空汙、生態等多元議題。精選出柯金源導演的《前進》、製作「翻滾三部曲」林育賢導演的《翻滾吧！男人》等備受好評的臺灣紀錄片，更有來自各大影展的得獎影片。

2018紀錄片行動列車活動由文化部影視及流行音樂產業局主辦，公共電視文化事業基金會承辦，將從8月4日起至10月24日，於全台巡迴150場、放映29部台灣紀錄片，並舉辦27場映後座談，導演和劇組將近距離和民眾分享拍片的心情和感動。

本屆策展人王耿瑜導演從「老、小」概念出發，規劃「老而彌堅」、「初生之犢」及「有情眾生」等三大單元。在「老而彌堅」中，探討從科學家到農村子弟的傳記影片、從新住民到原住民的追尋旅程、從家園拆遷到環台壯舉的遷徙流變，以及長照者的勞動身影。「初生之犢」有對台灣教育的叩問、有透過心路孩子、自閉孩子等「非常行為」孩子的人生拼圖。在「有情眾生」單元中，有人與大自然互動的故事，以及30多年來台灣環境運動的回顧。

三大單元所精選的29部紀錄片包括《前進》、《翻滾吧！男人》、《不老騎士–歐兜邁環台日記》、《黑熊森林》等備受好評的紀錄片，更有來自「台灣國際紀錄片影展」、「台北電影節」、「台灣國際女性影展」、「溫哥華台灣電影節」、「釜山國際影展」、「英國雪菲爾紀錄片影展」等得獎影片。

所有場次皆開放線上預約，只要到活動官網完成線上登錄預約，至現場完成報到後，即贈送專屬小禮一份。另外，全程參與影片觀賞的民眾，活動後填寫問卷還可以參加抽獎！呼應自媒體時代，用手機就能創造記憶、留下影像，今年還特別規劃「我與我的紀錄–記憶牆」活動，鼓勵民眾「一家老小」到現場看片時，也帶著自己珍貴的照片或物件，分享自身的生命故事。

相關活動訊息請上網搜尋「2018紀錄片行動列車」臉書，或上官方網站http://www.docsbamid.org/查詢。

(中時 )

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