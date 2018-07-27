日藝術家愛台藏童心！繽紛積木打造「夢之國度」

《The Land of Nod 》(夢之國度)—江口健太郎個展。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

繽紛色彩、原木觸感，可愛小巧的積木堆放在陽光灑落的展間裡，彷彿孩子們的玩具王國！原來小積木加上創意也能成就大夢想！看粉色小房子、藍色的狗、綠色螺旋精靈，歡迎來到夢之國度！

藝術家江口健太郎曾在紐約學習當代藝術，並擔任村上隆首席助手5年，2014年創eguchitoys玩具品牌。因愛上寶島姑娘成為台灣女婿，江口住台灣已17年，有國際蒙特梭利教師執照，既是爸爸也是老師。手工製作的玩具來自各種原木柔順質感，與手的肌肉更親密，實在地滿足人對自然與身體的純粹性，五感體驗得以伸展出新的創造性。

而展覽《The Land of Nod 》(夢之國度)，則是江口先生的另一個身分—藝術家，首次親手打造出的秘密基地，作品溫和的顏色彷如被風輕撫，與木頭原色構成和諧又舒服的氣息，每一道色彩都滲透著創作當下的好心情。而像玩具積木的作品每件從手指大小到半身高，被聚集成一座完整又可愛的異城市，觀看時忍不住希望自己也走在其中呢！

「The Land of Nod 」源自思考創作過程中常不經意地睡著，江口說：「從短暫睡夢中醒來後，常會驚覺構想竟會變得如此清晰可見，一定是用腦過度後，我跑到『夢的國度』把好點子抓回來了吧！」這裡是創作者與靈感邂逅的美好瞬間，猶如身在與精靈們於開花的草地上嬉戲的奇妙世界。邀請觀眾也能自在地感受江口健太郎的夢之國度，並好好地與心中的小孩一同遊戲。

《The Land of Nod 》(夢之國度)—江口健太郎個展

時間：2018/7/21(六)~8/26(日)(週一二休館)

地點：Link Lion雄獅星空（台北市南京西路9號2樓）

(中時電子報)

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