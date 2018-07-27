玩真的趴兔!!!國民黨設計比賽評審名單超亮眼

2018年07月27日 17:56 中時電子報 綜合報導

為了一改百年政黨形象，國民黨在暑假的系列賽事活動當中，首次舉辦了吉祥物設計大賽，出線作品即將代表國民黨青年部在各式場合與民眾見面、互動，而擔任本次吉祥物稿件的評審青年部邀請到「二十九屆金曲獎專輯設計獎評審召集人 楊佳璋老師」以及「賽先生科學工廠創辦人林厚進先生 」兩位業界知名的設計師為這眾所矚目的吉祥物設計選出最佳作品。

「這次的比賽我們挑選重點放在創意性、話題性、可看度跟正能量，這三個重點也是國民黨青年部在經營年輕族群的時候想帶給大家的第一印象。」青年部翁紹輝主任娓娓道出在尋找評審老師時心中最真實的想法，而當談到評審的敲定時：「專業跟實力已經穿透了我們曾經立場的差異。」他們是我們在預算限制下能夠邀請到的最完美組合，因為尊重、重視他們的專業，所以把這個活動的初心交給他們。

「盡可能的減少政治性，然後大大加入專業性。」「用心看待這些作品是我們對這些參加稿件徵選的朋友所要肩負的責任，所以我們盡可能的在公平性與客觀性上給大家可以信服。」青年部主任翁紹輝表示。

在百餘件的參賽作品中，能夠脫穎而出成為代表國民黨的吉祥物，無論是在外觀上、設計理念上甚至是精神象徵上皆代表著承先啟後的跨時代意義，因此青年部在相關作業上不僅在邀請評審，在稿件徵選、收件與參賽者的溝通等，皆投入了相當的心力，希望能夠與各界相互協作出能夠完美乘載國民黨精神的價值載體。

評審資料

(圖／國民黨青年部 提供)

楊佳璋

學歷 :

國立台灣科技大學 設計研究所 碩士

私立中原大學 商業設計系 學士

現任 :

中華平面設計協會 榮譽理事長

TDA台灣設計聯盟 理事

中華民國工業設計協會 副理事長

台灣文化創意產業聯盟協會 理事

樺致形象設計有限公司 創意總監/負責人

慕旭文創開發股份有限公司 創意總監

國立台灣科技大學 兼任副教授

台北市室內設計裝修商業同業公會顧問

德國iF設計獎 “Concept Design Award” ，評審委員 (2013~迄今)。

『2016台北世界設計之都』，設計諮詢委員。

國家金點概念設計獎 評審委員

金點新秀設計獎包裝設計類 評審團召集人

四川省「天府寶島工業設計大獎賽」 評審委員

台北市政府「台北市企業品牌創新升級計畫 (品牌台北)」，評審委員 (2011~迄今)。

工作實績：

『台中航空站』航站識別與環境指標識別系統設計 (2014)

『國家中山科學研究院、電子系統研究所』企業識別系統設計 (2014)

超秦集團『麥味登連鎖早餐店』品牌與店頭、空間規劃系統設計 (2013)

『三商美邦人壽』企業識別系統再造規劃設計 (2013)

台灣蘭花生技『Amabilis台灣沁蘭』品牌與包裝、店頭、空間規劃系統設計 (2013)

台灣高山青文創『台灣好』品牌識別系統與全系列文創商品設計 (2011)

台灣『原住民族商場』品牌與店頭、空間規劃系統設計 (2010)

愛妮雅化妝品集團品牌識別系統與全系列產品包裝設計 (2009)

台灣新北市八里區農會『日光水岸』品牌與包裝、店頭、空間規劃系統設計 (2008)

『奇美電子』企業形象廣告與全系列型錄、企業網站規劃設計 (2006)

台灣巨大工業『捷安特TOGETHER』運動休閒用品廣場，品牌識別系統與賣場空間規劃設計 (2001)

『大眾電信PHS品牌與店頭、空間規劃系統設計 (2001)

專長 :

企業識別系統、包裝、商業空間…等，品牌整合行銷設計。

(中時電子報)