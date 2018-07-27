機師工會罷工投票率過半　旅客噩夢恐重演

2018年07月27日 18:28 中時 陳祐誠

以中華航空、長榮航空機師為主的桃園市機師職業工會，不滿資方態度強硬，提出的訴求雙方協商無果，工會7月16日發起罷工投票，而投票率已於昨日過半，代表工會幾乎取得罷工權。機師工會強調，8月6日開票結果出爐後，才宣布是否罷工，也強調罷工「會有預告期」。

2016年6月24日，已取得罷工權的華航空服員，無預警宣布凌晨起罷工，華航3天取消122航班、影響旅客超過3萬人，等待的民眾塞爆桃園機場，隨處可見旅客飆罵地勤人員，罷工3天的營收損失、賠償費用超過3億元。當時的情況僅是華航部分空服員罷工，如果這次換成長榮、華航過半機師一起罷工，衝擊更難以估計。

機師工會理事陳祥麟說，華航會員約有870人、長榮約540人，截至昨日為止，兩邊投票人數都已經過半，雖然還要過10天才開票，但會來投票的會員應該都會投贊成票，對於取得罷工權相當有信心。

陳祥麟表示，確切罷工時間未定，但不會採取突襲，一定有事前預告，機師工會罷工是希望資方拿出誠意談判，工會提出很多訴求是為了讓公司更好，並非要干涉公司治理，希望資方能正視問題。

交通部長吳宏謀說，下周將向長榮、華航的高階主管了解此事，找出勞資雙方意見不合之處；由於交通事業的特殊性，為避免民眾權益受損，也會找勞動部討論是否該建立「罷工預告」的機制。

長榮與華航皆表示，工會罷工投票還在進行中，無法回應。

(中時 )