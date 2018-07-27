跟著網紅喝咖啡～大容量「1公升咖啡」好喝又好拍

2018年07月27日 18:28 中時 徐力剛

融合飲品與甜點雙重特性，打造全新「白蘭地奶霜焦糖櫻花蝦紅茶」。（圖片提供／咖啡知道）

特色「岩燒海苔奶霜抹茶拿鐵」綿密奶霜與微苦抹茶在口中融合。（圖片提供／咖啡知道）

「香料貝類紙包魚」內含滿滿當季海鮮，多重享受一次滿足．售價590元／道。（圖片提供／咖啡知道）

「左宗棠轟炸雞肉飯」一口咬下，外酥內嫩雞肉佐以甜鹹風味醬汁，售價280元／道。（圖片提供／咖啡知道）

複合式餐飲風潮席捲全台，現在咖啡廳提供高品質咖啡已是基本，再加上拍照打卡、美味餐點相輔相成，方能抓住流行趨勢。

新創品牌「咖啡知道」坐落台北中山區，鄰近松江南京捷運站，地理位置便利，店內招牌「奮鬥杯」使用2支莊園豆的配方豆製作，24公分高杯身，以50元硬幣堆疊可放置99個，1公升大容量設計堪稱「咖啡界姚明」，在IG掀起打卡熱潮。即日起至7月29日期間，推出1公升莊園咖啡「買一送一」優惠。

為確保咖啡品質，店內所有咖啡皆採自家烘豆方式，更耗資百萬購入有「咖啡界賓利」之稱SLAYER咖啡機，提供消費者絕佳品飲體驗。結合創意推出全新「甘蔗黑咖啡」、「甘蔗咖啡拿鐵」，加入台南白甘蔗增添風味，喜愛濃郁奶香的消費者不可錯過「椰奶咖啡拿鐵」，利用椰奶製作奶泡更為綿密順口，愈喝愈涮嘴。

隨經濟快速發展，現代人對生活品質愈發重視，咖啡知道推出「微型客製化烘豆」服務，每日店內提供4~6款生豆，客人事前預約，當天來店可直接烘豆、取豆，並透過高科技APP詳實紀錄每隻豆子特有風味，更可依照消費者喜好，製作專屬咖啡豆。

人氣品項「白蘭地奶霜焦糖櫻花蝦紅茶」，櫻花蝦先以焦糖炒過，混搭綿密奶霜品嘗，入口淡淡白蘭地酒香直衝腦門，鹹中帶甜滋味獨特，除了以吸管品飲外，也可用湯匙舀起厚奶霜與櫻花蝦享用，雙重食感一次滿足。奶霜系列近期將推出1公升大份量「太后杯」，消費者敬請期待。

店內同步供應法式紙包魚、左宗棠轟炸雞肉飯等精緻餐食，其中「香料貝類紙包魚」使用鱸魚為食材，佐以赤嘴貝、透抽、鮮蚵等海鮮製作，打開外層包紙海鮮特有鮮甜香氣迎面撲來，滿滿時令海鮮令人大呼過癮;另道「左宗棠轟炸雞肉飯」主廚採用西式手法裹粉入鍋油炸，搭配自製中式醬汁提味，中西合璧風味深受老饕喜愛。

(中時 )