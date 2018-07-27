林俊傑成星國之光！返鄉5天唱4場挑戰極限

2018年07月27日 18:04 中時 尤嬿妮

林俊傑8月在新加坡一連舉辦4場演唱會。（JFJ Productions提供）

林俊傑8月在新加坡一連舉辦4場演唱會。（JFJ Productions提供）

林俊傑8月在新加坡一連舉辦4場演唱會。（JFJ Productions提供）

林俊傑8月在新加坡一連舉辦4場演唱會。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）的「聖所」巡演8月將於新加坡舉辦，被星國視為國寶級歌手的他返鄉開唱，當地知名樂團「The Apex Project」特地將JJ出道以來的熱門歌曲，以無伴奏方式改編為長達6分多鐘的〈林俊傑進化論〉，囊括18首JJ的經典歌曲，包括〈凍結〉、〈江南〉、〈小酒窩〉及〈修鍊愛情〉等，透過5位人聲歌手重新詮釋，令人驚豔。

JJ上個月出席金曲獎典禮慶功宴時，曾對記者透露，這次回新加坡開唱，將首度挑戰5天內連唱4場演唱會，對體力是一大考驗、壓力不小，所幸這幾個月他在大陸各地巡迴，節目流程及精神狀態都調整得不錯，對返鄉開唱的表現有信心。

「聖所」巡演所到之處一票難求，前往欣賞演唱會的民眾也飽受交通所苦，JJ日前成都站演出後驚傳憾事，一名看完他演唱會的女歌迷，返家途中出車禍殞命，有鑑於JJ明晚將在重慶開唱，當地機關近日已發出交通警訊，提醒欣賞演唱會的民眾注意周邊交通狀況，並實施道路管制、禁行車輛，顯見JJ演唱會轟動程度。

(中時 )