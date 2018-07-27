《2018全國科普漫畫大賽》 科學小故事，我畫給你看！

2018年07月27日 18:31 旺報 李侑珊

「科學知識難?難!難…，常常有看沒有懂嗎？」今年夏天科技部和文化部將聯手舉辦「2018年全國科普漫畫大賽」，廣邀各方漫畫高手一起來破解科學艱深的密碼，歡迎呼朋引伴加入科普漫畫的創作行列，透過生動有趣的漫畫來圖解科技、用巧妙的故事來轉譯科學，讓科學知識變得更輕鬆有趣。

本次活動由科技部與文化部共同指導，並由國立臺灣大學科學教育研究中心主辦。為了讓更多民眾看到並參與科學漫畫創意舞台，同時培養跨領域科普多媒體傳播人才，「2018全國科普漫畫大賽」從8月1日起至31日開放報名與徵件，參賽方式可以個人提出或組隊報名均可。參賽者可將科學史、科技新知或科學報導以有趣的漫畫形式呈現，漫畫主題可涵蓋生物、物理、化學、太空、尖端科技等與任何科學議題相關的範疇。競賽將分小學、中學、大專與社會人士等各組，競賽總獎金高達16萬元整。

「2018全國科普漫畫大賽」競賽說明會與漫畫工作坊也將於7月28日在臺灣大學舉行。競賽優勝作品除了刊登於科技部網頁與粉絲頁、科技大觀園、CASE報科學等平台，也將在臺北市立圖書館進行為期二週的公開展覽。

本次競賽活動歡迎對科普有興趣的學生與民眾踴躍報名參加，藉此徜徉在科技漫畫的繽紛世界裡，挑戰自己的最佳創意！

【競賽活動網址】https://case.ntu.edu.tw/comicase/

(旺報 )