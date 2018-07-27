夜會李伯恩五小時 雞排妹整晚都在做這事

雞排妹夜會李伯恩看五小時影片。（粘耿豪攝）

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「雞排妹」鄭家純先前被拍周刊拍到與徐佳瑩前男友李伯恩夜會，不但在街上親密摟腰，雞排妹還到男方家中5個多小時，今（27日）出席活動被問到，她表示，「最近有在學剪片，所以會到他的工作室玩一下，加上他家有投影機，我家沒有，所以才約好到他家看影片。」強調自己與李伯恩只是朋友，更直呼：「他不是我的菜！」來回應媒體。

她表示，自己在日本有個約會的對象，但並不是交往中的男友，每個月會固定飛到日本2次找對方，「偶爾他也會飛來台灣找我，只是沒被你們拍到而已！」每次到日本時兩人會見面、吃飯，但堅決否認2人有住在一起。而約會中的日男，她形容是「眼睛比較大的吳崢」，這回被周刊拍到夜會李伯恩的新聞，她還特地把新聞傳給日男，對方還很驚訝：「只是看個影片就能上封面！」她認為，單獨在男方家看影集沒什麼，但無法接受約會對象與女生做同樣的事，並自豪回應媒體：「我可以、他不行！」獨特想法令人不解。

日前到李伯恩家看影片時，她表示，不太清楚李伯恩感情狀態，「朋友跟朋友之間，不太關心身邊朋友感情狀況，我沒有看過她女友。」當天只有兩人一起看影片，看了5個多小時，她也說不擔心被說是小三，「就像去電影院看了很冷門的電影，電影廳只我跟另外一個陌生人是一樣。」

(中時 )

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