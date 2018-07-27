前瞻第1期預算執行進度落後 審計部要求檢討

2018年07月27日 18:09 中時 鄭舲

審計部今公布中華民國106年度中央政府總決算（含附屬單位決算及綜計表）及中央政府流域綜合治理計畫第2期特別決算審核報告，報告指出，「前瞻基礎建設計畫」第1期特別預算執行進度普遍落後，政府應積極檢討改善，妥適評估編列第2期特別預算經費規模。

根據審計部報告，民國106年度中央政府總決算審核結果，審定歲入決算1兆9298億餘元，較預算超收883億餘元；歲出決算1兆9273億餘元，較預算減支466 億餘元；歲入歲出相抵賸餘25億餘元，加計債務還本743億元，經發行公債及賒借收入830億餘元支應，計有收支賸餘112億餘元。

報告指出，政府本年度積極推展五加二產業創新、開展多元經貿結盟策略、推動新南向政策等，經濟成長率達2.89％，較前一年度1.41％增加1.48個百分點，顯示政府推動提振景氣措施已有成效。

報告中提及，政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，制定公布《前瞻基礎建設特別條例》。不過，前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算至去年底為止，已實現比率僅12.89％，預算執行進度嚴重落後。歸納各機關說明工作計畫預算執行進度落後（已實現比率未達80％）原因，主要是計畫執行初始，採購作業進度未如預期、補助地方政府計畫尚未核定及地方政府相關配合作業尚未完備等。

審計部請行政院督促各計畫執行機關針對預算執行進度落後原因，積極檢討研謀改善，以提升預算執行率，並確實依照各項計畫實際執行情形，妥適評估編列第2期特別預算經費規模。行政院回復，已由行政院公共工程委員會及科技部辦理個案計畫管考，由國家發展委員會掌握計畫實況與協助解決問題，並由行政院主計總處督促計畫執行機關加強辦理。

(中時 )