曹佑寧不愛情侶鞋 棄棒球從影不可惜

2018年07月27日 18:18 中時 潘鈺楨

曹佑寧現學現賣，大秀花式籃球招式耍帥。（盧禕祺攝）

曹佑寧私心推薦GEL-PTG低筒款式及夏日新色。（ASICSTIGER提供）

ASICSTIGER_GEL-PTG系列推出兩款新色。（ASICSTIGER提供）

曹佑寧27日出席ASICSTIGER「GEL-PTG潮鞋盛宴」上市活動，化身「最強高中生」，現場大秀花式籃球競技。他透露自己約有20、30雙鞋，以前買運動鞋居多，近年會開始買些特殊鞋款。他最貴的一雙是去荷蘭比賽時一眼相中的好物，要價上萬，對於砸大錢買鞋並不心痛，他說：「我喜歡的東西不太會在乎價格多少。」

捨得買鞋，那會送鞋給女友嗎？情人節將至，他與輔大校花鍾蕙羽也交往兩年多，是否考慮跟女友一起穿情侶鞋？他笑撇：「沒有送鞋給別人的習慣耶，但會想買一樣的鞋款給家人，全家人一起穿感覺不錯！」

曹佑寧從運動員轉行演員，他回首兩年前做了這個決定，雖然放棄練習多年的棒球但不覺可惜，「運動員身份與讓我在演戲時更有體力與專注力。其實蠻多同學都還在打球，心裏偶爾會有想回到球場上的感覺！」他最近作品網劇《人際關係事務所》正在播映，與王柏傑的CP組合受到很大迴響，他對此又驚又喜：「滿意外，偶像劇通常應該討論男女主角較多，但這齣戲很好笑的是大家一直很希望看到我跟柏傑。」

他坦言因這部戲讓他人氣增加不少，粉絲團關注度提高，他當年以電影《KANO》出道，仍然心繫電影，去年已經拍好的《奇妙物語之重生電梯》等作品都即將與粉絲見面，接下來也在籌備另一部電影的拍攝。

現在專注於演藝事業的他，終於可以光明正大玩籃球，因為以前練棒球的時候，棒球教練會禁止球員打籃球，不過他還是有偷偷打，他笑認：「一定要的。」認為打籃球的男生很帥，很多女生都會為之瘋狂。但現在的他走型男路線，也是讓女生為之瘋狂，雖然運動時間確實變少，但還是會找時間接觸一些以前沒碰過的球類，像是高爾夫球跟保齡球。

今年7月首度於台灣上市的超人氣復刻經典籃球鞋款GEL-PTG系列，再現經典籃球漫畫中日本最強高中生的代表性戰靴Fabre Point Getter，販售消息釋出後即在街頭捲起排隊浪潮，品牌乘勢於8月再推出GEL-PTG新色，亮麗的色系與復古的鞋型，為盛夏的潮流穿搭增添更多可能。

ASICSTIGER除8月即將推出新色外，下半年更計畫推出引爆潮流女力話題的GEL-PTG系列，為喜愛復古潮流的運動女孩提供更豐富的球鞋穿搭選擇。鞋款2018年8月1日全台同步上市， 販售店點：台北忠孝SOGO、板橋大遠百、新光三越南西三館POP-UP STORE、新光三越A11、新光三越台南西門、台中大遠百。ASICSTIGER雅虎購物中心旗艦館、蝦皮商城。

(中時 )