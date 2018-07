性感女神身材走樣 《肉蒲團》露點艷星PO照認了有1歲兒

2018年07月27日 18:19 中時電子報 吳玫穎

「我老人家一直不敢講,終於可以公開地恭喜你。」雷凱欣當媽消息在朋友圈中不是秘密。(取自雷凱欣IG)

香港34歲艷星雷凱欣擁有F奶火辣身材,當年憑著在電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》大膽露點演出,奠定其性感女神地位。然而神隱演藝圈多年的她,今(27日)突然在社群網站宣告當媽一事,曬出與寶貝兒子溫馨合照,感人寫下:「這一年來365天、每天24小時,這個小生命和我相依為命,沒有靠任何人。」暗示小孩已1歲大,但就未證實孩子的爸是否就是與她傳緋聞多年的車行太子爺陳智聰。

據悉,雷凱欣與小開陳智聰交往後,為了擺脫艷星形象,逐漸淡出演藝圈,今年2月還被香港女星鄭希怡在東京撞見雷凱欣、陳智聰約會,胸前還背著一個寶寶,疑似已婚生子。

雷凱欣IG全文:

要知道我從小的志願是當個家庭主婦

只知道想做個幸福人妻煮飯顧家

但是沒有想過當媽媽的辛苦

照顧一個家不容易

要照顧一個生命

一個完全100%依賴你的小生命

真的更不容易

這一年來365天

每天24小時

這個小生命和我相依為命

沒有靠任何人

沒有私人時間

完全不離不棄沒有走開過半步

你要知道媽媽以前曾被稱作性感女神

現在身材走樣也都沒關係

雖然浮誇點都算是靠著一臉童顔

但我一點也不弱

除了心理成熟了也有一雙強壯的臂彎

現在就算你有多重

我也不會計較辛苦

把你背在身上和我一起去看世界

帶你走我走的路一起闖蕩江湖

我會一直陪伴你過每分每秒

我可能並不是一個好媽媽

自問學歷也很差

不知道應該怎樣去教導你

但是我會盡力和你一起開心快活

陪伴你一起去學習

我不需要你和別人比較

我只要你有個輕鬆的童年

我也會好好的保護你

謝謝你一天一天的成長

謝謝你每天開心快樂的笑

謝謝你每天讓我感受到你是如此的需要我

謝謝你跟我合作愉快

謝謝你有點小聰明

謝謝你肥肥白白

謝謝你每天媽媽媽媽的叫

What would I do without you❤️

容許我加入炫娃行列嗎?

