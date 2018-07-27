阿舍乾麵官網優惠66折 中元普渡箱鬼娃賣萌

2018年07月27日 18:29 中時 吳奕萱

阿舍大佶箱，共14包，包括外省乾麵＋關廟麵客家香油蔥＋手路製麵純麵組

為迎接中元普渡大檔期，快煮麵阿舍食堂，在各大通路的中元節檔期開跑中。今年特別祭出超殺優惠，不僅在官網與電商通路，熱銷乾麵直接下殺66折，更與兩大通路家樂福、大潤發共同聯名設計，推出可愛的好兄弟賣萌超值「阿舍大佶箱」。

去年中元節檔期，「阿舍大佶箱」攻佔各大通路熱賣排行榜，單一通路周銷萬包。去年檔期所有通路銷售約5萬箱（近75萬包），預估今年整檔銷售可望成長3成。

「阿舍大佶箱」推出2款限定版萌鬼好兄弟插畫風格，可愛吸睛造型，與大份量內容，及在外箱上題上拜拜金句「普渡拜阿舍，招利財人和」、「拜拜有阿舍拌，吉利財運相伴」，不只吸引年輕小資顧客，也受企業行號普渡拜拜青睞。

大份量「阿舍大佶拜拜箱」，1箱3款口味，14包乾麵只要199元。此外，這次針對喜愛網購的消費者，祭出官網限定「阿舍慶中元」優惠活動，熱銷乾麵全系列商品，今年以「六六大順」直接下殺66折，1組5包入，折扣後只要79元，平均1包不到16元。

另外，也加碼在官網推出深受上班族喜愛的濃醬大份量「究醬拌麵」新口味，四種風味組合平均1盒只要30元，全館單筆滿390元宅配即可免運，活動自8月1日起至8月31日止。

(中時 )