阿舍乾麵官網優惠66折 中元普渡箱鬼娃賣萌

阿舍食堂今年中元檔期走可愛創意風，特別與「家樂福」與「大潤發」兩大通路聯名合作，推出2款限定版「萌鬼好兄弟」插畫風格。（品牌提供）

友善列印
中時
阿舍大佶箱，共14包，包括外省乾麵＋關廟麵客家香油蔥＋手路製麵純麵組

為迎接中元普渡大檔期，快煮麵阿舍食堂，在各大通路的中元節檔期開跑中。今年特別祭出超殺優惠，不僅在官網與電商通路，熱銷乾麵直接下殺66折，更與兩大通路家樂福、大潤發共同聯名設計，推出可愛的好兄弟賣萌超值「阿舍大佶箱」。

去年中元節檔期，「阿舍大佶箱」攻佔各大通路熱賣排行榜，單一通路周銷萬包。去年檔期所有通路銷售約5萬箱（近75萬包），預估今年整檔銷售可望成長3成。

「阿舍大佶箱」推出2款限定版萌鬼好兄弟插畫風格，可愛吸睛造型，與大份量內容，及在外箱上題上拜拜金句「普渡拜阿舍，招利財人和」、「拜拜有阿舍拌，吉利財運相伴」，不只吸引年輕小資顧客，也受企業行號普渡拜拜青睞。

大份量「阿舍大佶拜拜箱」，1箱3款口味，14包乾麵只要199元。此外，這次針對喜愛網購的消費者，祭出官網限定「阿舍慶中元」優惠活動，熱銷乾麵全系列商品，今年以「六六大順」直接下殺66折，1組5包入，折扣後只要79元，平均1包不到16元。

另外，也加碼在官網推出深受上班族喜愛的濃醬大份量「究醬拌麵」新口味，四種風味組合平均1盒只要30元，全館單筆滿390元宅配即可免運，活動自8月1日起至8月31日止。

(中時 )

《2018全國科普漫畫大賽》 科學… 北市學生腰椎斷裂 校方竟拖10…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。