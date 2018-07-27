已婚男戀上酒家女 「一發命中」讓對方產女嬰

已婚男戀上酒家女，「一發命中」讓對方產女嬰。(示意圖/中時資料照)

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中時

彰化縣一名30歲已婚男子，去年至台中西屯區知名酒店消費，逐漸與女公關發展婚外情，頻繁消費點檯捧場，某次他酒後一時「性起」，直接拉著女公關在包廂廁所內發生關係，不料「一發命中」，竟因而懷孕並產下一名女嬰，妻子得知後怒告兩人妨害婚姻，但後來兩人離婚後又撤告。

根據判決書，去年4月中，男子因酒店舉辦年中慶，揪友人前往消費，因而認識了27歲、年輕貌美的女公關，一時驚為天人，短短一個多月頻繁前往點檯指明該女陪酒，雙方進而產生戀情。某次在包廂內，酒過三巡、兩人情不自禁，直接拉進廁所內「嘿咻」，導致林女懷孕。案件審理調查時，林女出庭自稱過程僅約10分鐘。

男子今年3月11日還陪著女公關到待產，直到隔天順利自然產下一名女嬰，他才回公司上班；3天後他還到醫院結清生產、住院費用，帶著母女倆辦理出院。其妻早在今年初就不斷耳聞丈夫在外與酒家女曖昧，兩人2015年才結婚，她原本選擇隱忍，但直到間接得知小三竟已產下女嬰，坐實丈夫出軌事實，忍無可忍，憤而在3月底對兩人提告。

檢方將男子與小三起訴後，夫妻兩人已在6月完成調解協議離婚，元配在7月初決定對前夫撤回刑事告訴，彰化地院審理法官認為，撤告時告訴人身分已非被告配偶，撤告效力及於另名被告小三，近日審結對兩名被告諭知不受理判決。

(中時 )

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