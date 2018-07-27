接見馬紹爾總統 蔡總統：海洋國家 民主永續是彼此共通價值

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蔡英文總統今天以軍禮歡迎來台訪問的馬紹爾群島共和國總統海妮；總統致詞表示，今年是台灣與馬紹爾建交20週年，回首20年，國際情勢不斷變動，兩國依然持續深化雙邊合作關係，去年她率團到馬紹爾群島訪問，在馬國國會寫下「海洋國家，民主永續」留念，正是表達彼此共同價值。

海妮則表示，同樣身為女性領導人，相信蔡總統與她在兩國關係上還有很多可以做的事，期待有更深一步的會談，如何進一步促進兩國邦誼。

下午雖然下了一場滂沱大雨，但蔡總統依舊在總統府前廣場，以隆重軍禮歡迎太平洋友邦馬紹爾群島共和國總統海妮。

總統致詞指出，在邁向聯合國永續發展目標的努力上，兩國在醫療、農業、教育、能力建構、漁業以及基礎建設等面向，已經累積許多讓人津津樂道的成果；並感謝其長期以來為台灣國際參與仗義執言，無論是去年的聯合國大會或者今年的世界衛生大會，台灣人民都感受到馬紹爾支持的力量。

海妮則說，她無法明確指出為何馬紹爾人民這麼喜歡台灣，但她認為應該是，兩國享有共同的文化起源，如都致力提倡自由、正義、法治等共同價值；馬紹爾人民欣羨台灣在科技、貿易、漁業、創新等諸多領域上的成就。

海妮說，在歡慶兩國建交20週年的特別時刻，兩國政府對彼此都不離不棄，不僅如此，兩國關係還不斷深化、成熟；因為兩國關係是建立在互相信賴以及互相尊重基礎上，所以得以開誠布公與對方進行各項談話。

海妮表示，在這時刻，不能只是坐著消極細數過去的成就，而是應該採取更積極態度，跟下一代攜手合作，看看要如何保衛共同珍視的價值，包括自由、經濟繁榮以及安全等議題，為下一代創造更安全、更美好的世界。

(中時 )

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