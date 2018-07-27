怎樣算洩露營業秘密？ 檢察官教你如何分辨

2018年07月27日 18:37 中時 李文正

曾有企業員工將未上市的手機帶回家，被女兒拍照上網，員工立刻遭公司開除，為了說明高科技產業衍生營業秘密法的爭議，士林地檢署與臺北市政府產業發展局及臺北內湖科技園區發展協會昨日下午舉辦「企業誠信論壇」，包含全聯、晶宏半導體等知名企業法務、稽核部門人員參與論壇。

士林地檢署檢察長姜貴昌指出，以往在新竹地檢署服務時，有台積電、聯電等知名企業座落於新竹科學工業園區，這些大廠商十分重視企業經營、營業秘密保護與公司治理，內湖科技園區有超過5000多家廠商進駐，如果發生貪腐問題，除直接造成公司損失、商譽損害外，亦會影響國家競爭力，也希望建立企業跟檢察機關緊密合作關係，共同打擊犯罪。

士檢署重大經濟犯罪專組主任檢察官邱智宏、檢察官劉建志，分別介紹「企業誠信司法實務」、「營業秘密兼論個人資料保護」。邱表示，企業為擴大市場佔有率、公司規模，比如取得一些專利，一些營業秘密，一些know-how，都可能透過企業併購來達成，過程中就可能產生內線交易法律風險，並特別指出，何謂內線交易中「重大消息的明確始點」，「只要是理性投資人知道這個消息會心動」就是重大消息，企業員工不要輕易嘗試跨過紅線，而觸犯內線交易法。

劉建志則以「將公司檔案copy回去加班與竊取公司營業秘密」如何分辨，首先是要符合營業秘密3要件：秘密性、經濟價值、合理保密措施。企業法務、稽核人員聆聽後，用簡單的例子轉述員工，很容易就能夠分辨，什麼行為是違法，不會因為一個不經意的動作而丟掉工作。

(中時 )