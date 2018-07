班尼西歐戴托羅化身冷血殺手 與喬許布洛林引發毒梟大戰

2018年07月27日 18:39 中時 潘鈺楨

喬許布洛林(左起)、傑佛瑞唐納文與班尼西歐戴托羅與3人合作,皆感到相當興奮。(CATCHPLAY提供)

近年演出《星際異攻隊》(Guardians of the Galaxy)「收藏者」而廣受喜愛的坎城影帝班尼西歐戴托羅(Benicio Del Toro)在即將於8月3日在台上映的動作驚悚電影《怒火邊界》(Sicario)續集《怒火邊界2:毒刑者》(Sicario: Day of the Soldado)中收起笑容,再度飾演冷血特務殺手亞歷山卓,鋌而走險,綁架毒梟首腦的女兒,藉此引發美墨邊界兩大毒梟集團激戰。

有別於前一集以女探員艾蜜莉布朗(Emily Blunt)的視角窺探混沌的「私法」正義,這一集將揭露一心復仇、看似殘酷的亞歷山卓更多不為人知的經歷,而這個無法分辨是非對錯的灰色邊界也變得更加黑暗複雜,戴托羅說:「這一集揭露了亞歷山卓的矛盾心境和心魔,因為自己的女兒慘遭毒梟殺害,他卻奉命綁架一名無辜女孩,讓她承受相同的恐懼。在這過程中,觀眾會逐漸發現亞歷山卓的殘忍背後其實有另外一面。」

班尼西歐戴托羅坦言一開始對於續集電影備感壓力,但拿到劇本後便懾服於奧斯卡提名編劇泰勒謝里丹Taylor Sheridan 的才華,又能跟自己非常敬佩的演員喬許布洛林Josh Brolin繼上一集後再度合作,而擅拍黑幫暴力題材的義大利名導斯蒂法諾索利瑪Stefano Sollima 也施展非凡的執行力,讓整部電影高潮迭起,緊張刺激,美國上映佳評如潮。對於最初就是以三部曲為構想的《怒火邊界》系列故事,戴托羅表示若還有第三集,他一定接演,也期待能與跟這集錯身而過的艾蜜莉布朗再續前緣,他說:「如果有第三集,我絕對奉陪,但艾蜜莉也能回歸就更好了,我跟喬許都很想念她。」

《怒火邊界2:毒刑者》描述美墨邊界的毒品交易日益嚴重,販毒集團愈發囂張,不僅非法走私毒品,甚至偷渡恐怖分子進入美國。聯邦探員麥特(喬許布洛林飾)決定再次聯手神秘的前特工人員亞歷山卓(班尼西歐戴托羅 飾),一起對抗毒窟軍團,更不惜引起一場戰爭!電影8月3日在台上映。

(中時 )