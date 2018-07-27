班尼西歐戴托羅化身冷血殺手 與喬許布洛林引發毒梟大戰

2018年07月27日 18:39 中時 潘鈺楨

喬許布洛林（左起）、傑佛瑞唐納文與班尼西歐戴托羅與3人合作，皆感到相當興奮。（CATCHPLAY提供）

近年演出《星際異攻隊》（Guardians of the Galaxy）「收藏者」而廣受喜愛的坎城影帝班尼西歐戴托羅（Benicio Del Toro）在即將於8月3日在台上映的動作驚悚電影《怒火邊界》（Sicario）續集《怒火邊界2：毒刑者》（Sicario: Day of the Soldado）中收起笑容，再度飾演冷血特務殺手亞歷山卓，鋌而走險，綁架毒梟首腦的女兒，藉此引發美墨邊界兩大毒梟集團激戰。

有別於前一集以女探員艾蜜莉布朗（Emily Blunt）的視角窺探混沌的「私法」正義，這一集將揭露一心復仇、看似殘酷的亞歷山卓更多不為人知的經歷，而這個無法分辨是非對錯的灰色邊界也變得更加黑暗複雜，戴托羅說：「這一集揭露了亞歷山卓的矛盾心境和心魔，因為自己的女兒慘遭毒梟殺害，他卻奉命綁架一名無辜女孩，讓她承受相同的恐懼。在這過程中，觀眾會逐漸發現亞歷山卓的殘忍背後其實有另外一面。」

班尼西歐戴托羅坦言一開始對於續集電影備感壓力，但拿到劇本後便懾服於奧斯卡提名編劇泰勒謝里丹Taylor Sheridan 的才華，又能跟自己非常敬佩的演員喬許布洛林Josh Brolin繼上一集後再度合作，而擅拍黑幫暴力題材的義大利名導斯蒂法諾索利瑪Stefano Sollima 也施展非凡的執行力，讓整部電影高潮迭起，緊張刺激，美國上映佳評如潮。對於最初就是以三部曲為構想的《怒火邊界》系列故事，戴托羅表示若還有第三集，他一定接演，也期待能與跟這集錯身而過的艾蜜莉布朗再續前緣，他說：「如果有第三集，我絕對奉陪，但艾蜜莉也能回歸就更好了，我跟喬許都很想念她。」

《怒火邊界2：毒刑者》描述美墨邊界的毒品交易日益嚴重，販毒集團愈發囂張，不僅非法走私毒品，甚至偷渡恐怖分子進入美國。聯邦探員麥特（喬許布洛林飾）決定再次聯手神秘的前特工人員亞歷山卓（班尼西歐戴托羅 飾），一起對抗毒窟軍團，更不惜引起一場戰爭！電影8月3日在台上映。

(中時 )