台北》綠營「換姚」時力上？ 網酸：還不如換王世堅

民進黨台北市長參選人姚文智。(中時資料照)

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中時電子報

民進黨台北市長參選人姚文智從被黨中央提名以來，民調持續低迷墊底，近日還打出「愛貓牌」，試圖挽救頹勢，沒想到卻弄巧成拙，引來全台貓奴砲轟。現在甚至有消息傳出，綠營基層擬陣前換將，並找時代力量立委林昶佐合作參選台北市長。對此，網友狂酸綠營，若要改派時力出來，還不如派頭號「柯黑」王世堅出來選才對。

據《三立》報導，有綠營人士透露，少數基層對這隻「母雞」姚文智聲勢仍未見起色頗有焦慮，從6月中起就透過獨派人士不斷遊說，若姚文智8月底民調未有穩定提升的話，希望黨中央可以與時代力量合作，改換林昶佐出征台北市長。對此，民進黨嚴正否認，表示大小綠雖然都能歸隊，但恐加深藍綠對決，加上綠營與時力部分市議員票源重疊，若找林昶佐來恐引發矛盾，姚文智目前也都找好市議員拍攝宣傳照，就是希望能穩定軍心，絕無「換姚」傳言。

不過，網友對於此消息討論頗為熱烈，紛紛留言表示「我建議徵召王世堅，深綠力量說到做到」、「DPP不安好心阿，真的換就是連時力一起死」、「擺明就是假提名真棄保了還一直想換」、「姚姚跟閃尿比民調，誰會比較高一點點？」、「換蘇貞昌改肥迪(Freddy)好嗎？不然都投不下去」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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