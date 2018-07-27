跳脫視覺的獨特紀念品！專人帶領留下旅程中的聲響故事

2018年07月27日 18:53 中時 何書青

「城市聲景導覽活動」，全程約3小時，房客可在專人帶領下，帶著專業設備走訪多個府城特色景點，並錄下特色聲響做成紀念。（台南晶英酒店提供）

台南晶英酒店與在地藝術家「藝術蝦」合作，推出充滿府城特色風情的明信片。（台南晶英酒店提供）

旅遊時隨手拍下照片是最普遍的保留紀念方式，但除了視覺影像留念，留下當下與人的對話、四周環境的聲響，也能讓人用另種不同的角度去回味旅程，和視覺、聽覺都包的拍攝影片不同，沒有影像而單純只有清晰的聲音在播放時，反而更能讓人專注的聽見回憶中聲音的細節，記憶中的畫面和故事更鮮明地浮現。

台南晶英酒店與長期研究與創作聲音地景的「目目文創工作室」合作推出「城市聲景導覽活動」，全程約3小時，只要入住「府城聲響-乘著聲音旅行」住房專案的房客就能體驗。包含聆聽訓練與簡單的專業收音機器操作課程，將周遭不易留意的細微聲響被聽見、紀錄，在專人帶領之下，不僅能走訪穿越台南市區古今建築，漫步於府城特有小巷道路中，途經台南刑務所、司法博物館、孔廟、開山路清水寺、林百貨等各具特色的著名景點，還能隨時錄下特別的聲音紀錄。

這趟路程裡透過專業收音儀器，可以比平常更清楚、專心的聽見周遭聲音，風吹著樹葉的聲音、各種蟲鳴鳥叫、小吃攤前碗盤清脆撞擊，午後嘩啦嘩啦的雷陣雨聲音等，每個遊客還能透過專業的錄音器材，錄製下喜愛的聲音橋段，自己當下想描述的心情或事情也都可以一起記錄進去。

旅程結束後，專人將會整合音檔，製成二維碼QR code後貼在台南晶英酒店與在地藝術家「藝術蝦」合作的府城聲響明信片上，讓房客帶回家珍藏、回味，更加贈經典古蹟徽章、金典留聲客製化地圖卡等特色紀念品，讓府城之旅留下獨具特色的紀念。

「府城聲響-乘著聲音旅行」住房專案推出時間為即日起至8月31日，每房每晚5100元起，含早餐、2人漫步3小時行程及上述紀念品，需入住前14天前預訂。

(中時 )