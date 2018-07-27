NARA Thai Cuisine進軍SOGO新竹Big City店

2018年07月27日 18:53 中時 陳育賢

NARA Thai Cuisine遠東SOGO百貨新竹Big City館推出多道特色料理。（陳育賢翻攝）

NARA Thai Cuisine遠東SOGO百貨新竹Big City館推出多道特色料理。（陳育賢翻攝）

NARA獨厚新竹地區的朋友，將人氣不敗「Ka Prao（打拋）」的系列餐點「椰子芯打拋雞」、「番茄打拋牛」搶先在新竹店上市。（陳育賢翻攝）

NARA Thai Cuisine繼台灣首店於2017年11月開幕後，已服務超過10萬人次喜愛泰菜的饕客，2號店近日在遠東SOGO百貨新竹Big City館正式進駐，並首度以國際連鎖泰國料理品牌之姿進軍新竹地區，店裝承襲泰國本店一貫的度假悠閒感，更打造獨立包廂空間，讓用餐環境更加歡愉舒適。

NARA Thai Cuisine表示，此次NARA獨厚新竹地區的朋友，將人氣不敗「Ka Prao（打拋）」的系列餐點「椰子芯打拋雞」、「番茄打拋牛」搶先在新竹店上市。

「椰子芯打拋雞」擁有豐富層次口感的椰子芯入口鮮甜爽脆，口感似竹筍，且富含月桂酸，有助於增強免疫系統，和夠味帶勁的雞肉末一起入口，清爽又開胃。

另，顏色豔麗且用看的就讓人垂延的「番茄打拋牛」，比其他打拋系列餐點多了1分鮮美甘甜，濃郁的番茄和牛肉香味，必定成為餐廳內的人氣第1名。

NARA Thai Cuisine指出，該店是由兩位熱衷料理的女性Narawadee Srikarnchana和Sirisopa Chulasewok共同創立，並將用餐環境打造成渡假悠閒風情，同時把泰國家常菜演繹成精緻泰國料理，重視料理的甜鹹酸辣均衡，深受全球饕客喜愛。

此外，餐廳特別從泰國進口NARA Thai Cuisine獨家配方咖哩，包括必點的綠咖哩、紅咖哩和黃咖哩外，也進口2011年被CNN評選為全球50大美食榜首的瑪莎曼咖哩。

瑪莎曼咖哩據傳是從中東傳入泰國，將兩地的香料互相搭配，香氣十足、溫醇濃厚，搭配軟嫩的牛肉更是絕配，是NARA Thai Cuisine不可錯過的餐點之1。

另，「酥炸桑葉」則為台灣首見首賣的料理，此菜是將桑葉洗滌後裹上粉漿，放入油鍋炸至上色，特製海鮮辣醬混合豬絞肉和蝦丁做成沾料，鹹鮮香醬汁與酥脆口感結合，難忘的傳統泰北風味一定要試試。

(中時 )