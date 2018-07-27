促轉會回擊國民黨 呼籲勿再缺席邀約了

2018年07月27日 19:06 中時 季節

27日中國國民黨行管會指出政治檔案沒有嚴謹定義，並聲稱德國統一後採獨立於政府之外基金會處理，與如今我國行政院促進轉型正義委員會(促轉會)方式完全不同。對此促轉會旋即發新聞稿反駁，並呼籲國民黨不要再缺席相關的討論邀約了，應一起推動轉型正義。

促轉會指出，依據促進轉型條例第三條第二款規定，政治檔案已有清楚定義：「由政府機關（構）、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，於威權統治時期，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄及文件；已裁撤機關（構）之檔案亦適用之。」未來政治檔案的審定，將依據本會〈審定政治檔案作業要點〉所明定之處理程序，依法行政處置。倘若各政黨、附隨組織或黨營機構對審定結果有疑義，亦有相關救濟管道。

針對國民黨表示德國透過獨立於政府與政黨之外的基金會管理政治檔案等。，促轉會聲稱，實際上德國處理前東德獨裁政權檔案的單位有三：

（一）具獨立機關性質的行政機關「前東德國安部文件聯邦託管局」。

（二）「處理東德社會統一黨獨裁政權基金會」。

（三）「德國聯邦檔案中前東德政黨及附隨組織檔案基金會」(簡稱SAPMO)。

促轉會表示無論這些單位所處理的對象是前國家機關檔案，或前獨裁政黨檔案，其基本原則皆是對社會開放，且在使用與管理上，也依照聯邦或各級政府規範為之。因此促轉會提醒國民黨，若欲援引德國模式作為參考，更應將目前所管有的檔案完整揭露、提供外界使用，以利還原歷史真相。

促轉會表示，該會徵集政治檔案的目的，旨在透過檔案內容還原歷史真相，呈現威權時期的加害體制面貌。轉型正義工作需要各界共同協力方可完成；而同為百年政黨，26日應邀出席的中國青年黨林主席依約出席，即充分感受到促轉會之善意與誠意，並呼應社會對揭露歷史真相的共同期待。

於是促轉會再次呼籲國民黨，別再缺席促轉會各項邀約，直接交換意見溝通，共同推動轉型正義。

(中時 )