北市招商六都第一遭打槍 丁守中：假新聞要關三天嗎？

2018年07月27日 18:46 中時電子報 綜合報導

為洗清台北市長柯文哲招商不力的批評，市府多次高調宣布去年招商引資六都第一，卻遭議員踢爆玩弄數字。國民黨台北市長參選人丁守中對此表示，柯市府只是為杜眾人悠悠之口，因此「混水摸魚，譁眾取寵」，不惜編造假新聞愚弄市民。他並反譏，民進黨先前說假新聞就關三天，是不是請蔡英文總統先把柯文哲抓起來，關三天？

他強調，招商引資是城市經濟啟動的活水源頭，沒有外來資金、民間資金注入，活絡上下游產業鏈，怎麼提升產值？怎麼創造工作機會？怎麼讓市民擺脫低薪窮忙的困境？丁守中指出，對比香港去年招商1081億美金，新加坡500億美金，台北市招商比起人家微乎其微，怎麼拚國際競爭？「柯市長看到不覺得羞恥嗎」？

丁守中今天是在臉書PO文做了以上表示。他也說，「市長當網紅，市政天然黑」。「台北市真的鬼遮眼嗎」？所謂美化的數據不過是條「遮羞布」，「一張嘴胡纍纍」，企圖掩飾柯文哲上任後招商成績一塌糊塗的手法罷了。

丁守中表示，這段時間以來，柯文哲高調宣傳台北市去年招商引資299.8億元，號稱全台直轄市第一，想化解市民對他招商引資長期掛零、六都墊底的批評。沒想到立即被議員踢爆，扣除ＢＯＴ、地上權案這些市有土地開發收入，真正有招商效果的外資、民間投資還不到市府公布金額的一成五。

他質疑，柯文哲上任以來，頭兩年先是辯稱剛上台，廠商搞不清楚狀況，不敢投資，所以招商掛零。等到要改選了、期末考將近，還交不出成績來，就換個名目把數字兜在一起，再敲鑼打鼓大打招商政績牌。他質疑，台北市精華地段是全台重中之重，想透過土地開發增加市政收入，金額還少的了嗎？

丁守中也說，另以市府一直掛在嘴邊的市議會舊址地上權案為例，前市長郝龍斌任內設定招商權利金新台幣60億元，結果市府加碼放寬地租條件、首創分期繳納權利金，最後僅約28.88億元就標售出去，他表示，這塊地是市中心蛋黃區內的蛋黃區，居然前後任市長認定的權利金價差這麼大，柯市長是不是先說明一下，「有沒有賤賣市產的嫌疑」？

(中時電子報)