嘉義市滑輪溜冰高手摘今年世界自由式輪滑錦標賽1金2銅

2018年07月27日 18:54 中時 廖素慧

金牌得主鄭睿綸（中）、女子組銅牌陳貝怡（左）、男子銅牌獎陳昱錡（右二）感謝教練羅賢益。（廖素慧攝）

嘉義市體育會滑輪溜冰委員會鄭睿綸、陳昱錡、陳貝怡、羅珮瑜及王佑瑜等5名選手，勇奪2018世界自由式輪滑錦標賽1金2銅，嘉義市長涂醒哲27日表揚選手及教練的辛勤努力，為台灣爭光。

2018世界自由式輪滑錦標賽於7月5日至8日在荷蘭亞能舉行，近23個國家的菁英選手參賽，嘉義市滑輪溜冰教練羅賢益、李懿蓓率領國家代表隊選手鄭睿綸、陳昱錡、陳貝怡、羅珮瑜及王佑瑜參賽，囊括1金2銅及第4名、第5名的佳績，是賽場的大贏家，大受矚目。

鄭睿綸首次出國比賽，即勇奪青年男子組金牌，他感謝教練的苦心培訓，隊友一路為他加油打氣，更感謝阿公做他強而有力的靠山。

榮獲成年男子組銅牌的陳昱錡說，遺憾自己沒有表現出最好的成績，但感謝家人的支持，讓他能專心比賽，他會更致力於9月亞錦賽拚佳績。

成年女子組銅牌得主陳貝怡感謝父母親的付出與支持，她也提到，出國的龐大資金問題，造成許多比賽無法參加，希望市府能夠協助媒合企業贊助優秀選手。

涂醒哲表示，有關選手出國經費問題，市府將提供協助，市府也會研議如何推廣全民運動，並希望企業、民間社團一起推廣運動，以及對優秀選手給予獎勵。

(中時 )