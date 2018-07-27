厲害！ 芳榮米廠張柏堯獲「台南好米王」也曾入選10大好米獎

2018年07月27日 18:54 中時 鄭雅文

第2屆台南「好米競賽」，評選會場並公布名次

為推廣種植優質稻米，台南越光米台南16號，台南市農業局舉辦第2屆「好米競賽」，本次共47位參賽者、21位進入第2階段評鑑，在一番激烈競爭後，台南好米王，由曾獲選種出全國10大好米的芳榮米廠張柏堯奪下，可說實至名歸！

為加強稻農提升稻米品質，農業局從去年起，推廣台南越光米種植，去年種植面積100公頃，今年可望增加至128公頃，藉由生產優質稻米，拓展高品質米市場。

競賽由田間栽培管理做初步篩選，從47位參賽者中選出21位，並由衛生局進行374項農藥殘留及無機砷含量之稻穀檢驗，最後21位參賽稻穀均「未檢出」農藥殘留，並進行第2階段評鑑，藉層層把關，選出台南冠軍月光米。

農業局表示，參賽的台南越光米都非常優秀，比數都相當接近，讓評審們很頭痛，最後依照稻穀重量、白米、糙米外觀、白米粗蛋白質含量、白米飯香氣、口感等結算總分選出特等獎，個人組由芳榮米廠張柏堯奪下本次好米王、團體組則由六甲區農會奪得殊榮。

芳榮米廠張柏堯種植的稻米，曾在2011年獲選全國10大經典好米殊榮，這次又以台南越光米奪得好米王可說相當不容易。農業局則表示，將會結合吉祥物米寶與台南好米做行銷，共同推廣台南越光米。

(中時 )