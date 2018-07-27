竹縣警抓運毒者 阻3公斤毒品出境

2018年07月27日 18:56 中時 莊旻靜

新竹縣警察局新湖分局27日清晨，在新豐鄉1間汽車旅館，查獲總重達3公斤的安非他命。（莊旻靜翻攝）

攔阻毒品出境！新竹縣警察局新湖分局經過數月監聽、蒐證，27日清晨在新豐鄉1間汽車旅館，查獲1對陳姓兄弟，企圖將3022.8公克、價值約600萬餘元的安非他命分裝，準備交給運毒者，綁在身上運出國，幸好警方及時攔阻，依毒品危害防制條例，將2人移送法辦。

警方調查，年紀分別為39歲、37歲的陳姓兄弟，涉嫌以「鴿子」為代號，吸引20餘歲的年輕人上鉤，以人體攜帶方式，從東南亞運毒回台灣，或自台灣到澳洲、韓國等地，年初該集團「鴿子」便曾在馬來西亞被逮捕。

陳姓兄弟向警方坦承，確實有將毒品運出境的意圖，1次以5萬元為代價，委託代運者，在身上綁毒品，通過海關將毒品運出國，不過辯稱「這是第一次」，也不清楚毒品來源，也不知「鴿子」是誰，警方將循線擴大偵辦。

新湖警分局偵查隊獲報後，與新竹縣刑警大隊經過監聽、跟監，27日凌晨埋伏在新豐鄉1間汽車旅館，果然一舉查獲43包總毛重3022.8公克的安非他命，以及0.6公克的K他命，還有呈現二級毒品陽性反應的咖啡包24.4公克，以及電子磅秤、膠帶、手套等，這也是新湖警分局自今年6月成立以來，查獲數量最多的毒品案件。

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(中時 )