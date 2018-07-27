世大運將辦周年活動 王世堅痛批替柯P搭連任舞台

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去年台北世大運風光落幕，北市府規畫今年8月舉辦周年活動。不過，市議員王世堅今痛批，就連奧運也沒辦周年慶，世大運算「首創世界先例」，不折不扣就是在替市長柯文哲助選；不僅如此，辦展覽、研討會、論壇，編了700多萬預算，其中還以480萬高價發包活動給民間公司，但同時世大運仍保有7人的專案小組，根本是疊床架屋。

王世堅質疑，世大運結束了卻曲終人不散，打算再辦周年慶，「滑天下之大稽！」全世界最大規模的奧運，再怎麼盛大、再怎麼好的奧運也沒在辦周年，台北世大運是首創世界先例。目前仍有7人專案小組，編列700多萬預算，專門負責做8月14日至26日間的周年展、研討會、開放式論壇。

他痛批，這幾項用的地點就是市府中庭，然後邀柯來講講話，儼然拿世大運榮耀來幫他連任，這周年慶跟退輔會，不折不扣就成了連任助選團！幫柯文哲搭一個連任的政治舞台，作秀、邀功！此外，這麼簡單的周年展還有研討會，還以480萬高價外包給民間公司。

對此，體育局長李再立解釋，這是公開招標的標案，該公司人員與7人小組沒有重合，該小組主要仍在進行賽後的收尾工作，包括選手村移撥給中央、和中央拆帳、一些場館的收尾以及行政工作等。他也承諾，會將議員要的資料再儘快提供。

(中時 )

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