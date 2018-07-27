捐出母親嫁妝　為客家文化盡心力

簡松棋自掏腰包修繕後，將媽媽當年的嫁妝梳妝台、桌櫃、大眠床等捐贈給台灣客家文化館展出。（何冠嫻攝）

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特展老照片裡結婚主角簡松棋（左2）與妻子蔣雨珍（右2），彷彿從照片中走出，穿越時空和大家分享當年的喜氣。（何冠嫻攝）
台灣客家文化館的「喜事連連－客家婚俗特展」還有介紹並展出原住民族的婚禮與服飾。（何冠嫻攝）

銅鑼台灣客家文化館舉辦「喜事連連—客家婚俗特展」與「攝相客—看見客家蒐藏展」於27日隆重開幕，邀請特展結婚老照片裡的夫妻簡松棋與蔣雨珍到場，與現場來賓分享當年結婚時的熱鬧喜氣。

台灣客家文化館27日開始展出的「喜事連連－客家婚俗特展」與「攝相客－看見客家蒐藏展」，皆以台灣的客庄文化為主軸。客家婚俗特展以台灣傳統婚俗的內容，向民眾展示客庄家庭的娶嫁過程。

展場中的大眠床、梳妝台、嫁妝櫃、桌櫃等都是簡松棋母親當年娶嫁時的嫁妝。簡松棋表示，母親過世後在整理家具時，發現其嫁妝的雕刻造型、顏色都十分精緻，認為若將這些已有90多年歷史的嫁妝丟棄，實在可惜因此自掏腰包發費10幾萬，將家具們送修並找尋適合的地方捐贈，傳承客家文化。

之後簡松棋和由朋友引薦的客家文化館合作，捐出媽媽的嫁妝，他說，希望能藉此讓後人了解並研究當時婦女們出嫁時的情形，並傳承珍貴的文化價值。

台灣客家文化館預計將「喜事連連－客家婚俗特展」展至明年底。以呈現客庄向館與地方聚落密切關係為主軸的「攝相客－看見客家蒐藏展」即日起展到今年12月31日。

(中時 )

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