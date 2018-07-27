女將高價物裝低價箱結帳 仍遭警逮送法辦

吳女先是14日早上進入賣場，將高單價按摩器裝入低價的4層櫃紙箱內，讓店員掃描4層櫃之條碼，成功用799元騙取2台按摩墊共價值15960元。（馮惠宜翻攝）

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吳女到大賣場將2大箱礦泉水換成飲料、餅乾及面膜等物品，卻僅結帳2箱礦泉水的價格。（馮惠宜翻攝）
台中市警察局第三分局立德派出所接獲賣場報案後，經調查發現吳女涉有重嫌。（馮惠宜翻攝）

台中一名27歲吳姓女子14日、18日2度利用偷天換日的手法，將高單價之物品裝入低價商品包裝紙箱內結帳，讓店員掃描紙箱上條碼用用不到千元結帳，其實是帶走將近2萬元的商品，女子還以為神不知鬼不覺，但最終仍遭警方揪出函送法辦。

位於台中市東區1家大賣場店長日前向警方報案，指稱其14日盤點時發現短少2台按摩墊共價值15960元，又於18日發現短少飲料36瓶、餅乾2罐及面膜3盒，共價值3231元，連日損失慘重。

台中市警察局第三分局立德派出所接獲報案立即組成專案小組，經調查發現該2起案件都是吳女所為，吳女先是14日早上進入賣場，將高單價按摩器裝入低價的4層櫃紙箱內，讓店員掃描4層櫃之條碼，成功用799元騙取2台按摩墊共價值15960元。

18日吳女又食髓知味，利用相同手法將2大箱礦泉水換成飲料、餅乾及面膜等物品，卻僅結帳2箱礦泉水的價格。警方過濾資料後掌握吳女身分，20日下午循線到吳女住處外埋伏，吳女見警方找上門十分訝異，但自知難逃法網只好坦承犯案。

吳女表示無法自制才詐取店家財物，東西全都原封不動放在家裡，自行拿出讓警方查扣並發還店家，吳女還自豪地說，絕不能將商品直接放在包包帶出賣場，否則一定會被查獲，讓警方不禁感嘆這是什麼神邏輯！警方於偵詢筆錄後依詐欺及竊盜罪嫌將吳女函送台中地檢署偵辦。

(中時 )

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