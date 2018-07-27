反制對岸！ 陸委會籲暫緩金廈引水典禮

2018年07月27日 19:26 中時 林勁傑

金門為解決用水問題，自大陸福建「引水工程」已完竣，目前也通水使用中。而金門縣府與陸方原訂在8月5日各自舉辦引水典禮。不過，陸委會今表示，正逢對岸打壓致使我台中東亞青運被停辦，損害我國家尊嚴，考量「社會觀感」目前「時機不宜」，希望金門縣府以大局為重，推遲辦理儀式。

由於金門天然水資源條件有所侷限與不足，政府在水資源自主和用水安全兩大前提下，參考新加坡向馬來西亞購水的案例，經與大陸協商，透過兩岸合作，由金門縣自來水廠向福建省供水公司簽訂購水契約，自對岸引進補充性水源。引水後，在金門縣進行濾水與淨水，以符用水指標。目前金門通水運作良好。

陸委會副主委邱垂正今於記者會上指出，兩岸合作解決金門用水問題，原為美事一樁，也是海基會與大陸海協會在民國102年6月達成的共同意見。但近期北京當局在國際上對我打壓日增，特別是主導東亞奧運會理事會，決定停辦東亞運動會一事，引發我國民眾持續憤慨，對兩岸關係造成負面影響。

邱垂正痛批，大陸一方面對我無情打壓，另一方面，採取措施與操作文宣對我民眾示好。對於在國際上壓縮台灣生存空間，威脅我國國家尊嚴的事實，「我方絕對無法接受」。政府衡量兩岸關係整體形勢及社會觀感，希望金門縣政府體諒政府立場，此時辦理引水典禮時機不宜，希望能以大局為重，擇適當時機辦理。

邱垂正也強調，政府高度重視金門發展與民生需求，推動金門自大陸引水的立場不變，支持雙方依契約進行購水及供水。

(中時 )