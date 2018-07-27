瓊斯盃女籃》奇兵又是間諜！吳侑萱初登板表現搶眼

2018年07月27日 19:53 中時電子報 黃及人

赴日就讀體育大學2年的中華白183公分中鋒吳侑萱，27日的生涯國際賽處女秀表現就很優異，貢獻11分、3火鍋與2籃板，充分展現不怕對方的強韌心態，中華白總教練錢薇娟賽後都不禁稱讚，「吳侑萱是我們的奇兵！」

不僅是錢姊口中的奇兵，其實吳侑萱更當起中華白在場上的間諜，因為說日文也通的她，一上場就聽懂對方喊什麼戰術，「感覺很像偷聽一樣，畢竟我跟永田萌繪、中田珠未兩人在日本打同樣的大學聯盟，只是都沒同隊而已。」

所以儘管中華白27日以59比109輸給日本，吳侑萱的國際賽生涯首戰的傑出表現，仍然吸引不少球迷目光，她在2016幫助淡水工商奪下HBL女生組冠軍後，毅然選擇前往日本體育大學就讀兼打球，直到今年才有機會返台效力。

「峰哥(中華白助教何正峰)昨晚告訴我，今天會讓我首次登錄，雖然有點緊張到睡不著，但我清楚不睡的話更慘，」吳侑萱說，「其實前往日本打球，跟當初自己想像有點不同，無論在語言、打法或球風上，都讓我成長不少。」

吳侑萱也很感嘆台灣跟日本女籃集訓方式很不一樣，「台灣每次要打國際賽，都是短時間進行密集訓練，日本則是很早就展開集訓，不僅時間拉很長，也會進行多次訓練，當然球員之間建立的默契會比台灣好很多。」

「我在日本最想學習的，還是日本那種打球永不放棄精神，」吳侑萱說，「特別是在那邊訓練，大部分都由球員主動開口問教練，也會自主練球，像是她們每周可能只休1天，我的隊友大部分都先出去放鬆，然後回來繼續練。」

(中時電子報)