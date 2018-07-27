見證台馬簽署合作協定 總統盼共同守護兩國海域及人民安全

2018年07月27日 20:08 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今日會晤馬紹爾群島共和國海妮總統暨見證簽署《兩國國民互免簽證協定》及《海巡合作協定》，感謝馬紹爾長期支持台灣參與國際事務，也期盼透過簽署上開協定，強化雙方民間交流，共同守護兩國海域及人民安全。

蔡總統致詞表示，台灣和馬紹爾群島地理距離雖然遙遠，但是心靈的距離卻非常親近。「我們都是海洋國家，熱情友善是共同特質，同時也都是南島文化圈的重要成員」。

蔡總統說，海妮總統此次來訪，將出席在台北舉行的南島民族論壇，與來自太平洋島國的朋友共同探討南島社群的未來。海妮總統親自蒞臨，讓這個區域性的論壇更加具有影響力。

蔡總統也期待，透過南島文化的親近性，台灣和太平洋地區的島嶼國家之間，可以有更緊密的交流跟合作，一起追求永續發展目標。這也是舉辦區域論壇的意義。

蔡總統強調，這一次訪問兩國也將共同簽署《兩國國民互免簽證協定》及《海巡合作協定》，幫助雙方民間交流更加便捷，也一起守護馬紹爾群島的海域安全及海洋資源。

蔡總統並表示，為了把共享的信念和價值傳遞給全世界，台灣也將全力支持、也祝福馬紹爾群島共和國，競選聯合國人權理事會席次。

海妮總統致詞時表示，此行意義重大，因為今年即將歡慶兩國建交二十週年紀念。在展望未來的同時，她要再次感謝蔡總統去年訪問馬紹爾群島，不僅令人充滿回憶，也讓她想起在雙方合作下所達成的各種成就。

海妮總統也指出，台馬兩國間還有許多合作的空間，以共同促進兩國人民的福祉。她說，過去二十年邦誼，雙方在資深官員及元首間都有密切的往來，此行是馬紹爾群島元首第五次來臺的國是訪問，她並感謝台灣政府的支持，尤其在教育、健康、能源及農漁業方面所提供的協助，臺灣真的是難得的好朋友。

海妮總統說，稍後兩國將簽署二項協定，這令人相當興奮，此外，其他領域的協定也正洽談研擬中，她非常期待未來能見證更多協定的簽署。相信在簽署協定後，一定能提升雙邊關係，增進邦誼；她期待在兩國官員的共同努力之下，能進一步促進既有邦誼，達到互惠互利。

海妮總統也期待未來能持續強化政府與民間的交流。她說，兩國建交20週年慶即將來到，目前馬紹爾群島正擬訂雙方合作協議文件，她邀請蔡總統屆時到馬國見證相關儀式。

會談結束後，蔡總統與海妮總統共同見證我國外交部長吳釗燮與馬國外長席克（John M. Silk）簽署《兩國國民互免簽證協定》及《海巡合作協定》。

這二項協定為增進兩國往來便利、強化民間交流，以及推動雙邊海巡機關執法、研究、訓練及救助合作為目的。

(中時 )