新化園藝業者下苦功 成功培育1年生手指檸檬

2018年07月27日 20:39 中時 李其樺

林錦文（中）27日舉辦成果發表記者會，未來希望推廣手指檸檬給更多農民栽種。（李其樺攝）

近幾年台灣興起種植澳洲手指檸檬熱潮，新化園藝業者林錦文近年投入研究手指檸檬栽培技術，不僅成功培育成熟手指檸檬果樹，也造就全台最大的手指檸檬果園，未來期盼推廣手指檸檬苗木給更多農民

手指檸檬原產自澳洲，外型酷似手指，每一顆果實蘊藏多顆帶有色彩的果肉，品種不同色彩隨之多變有如珍珠，口感具有檸檬的香氣與酸度，又像吃魚子醬．號稱「水果中的魚子醬」，成為國外飯店高級食材佐料。

林錦文表示，手指檸檬在國外以1公克計算，最高每台斤可以賣到3600元，由於它是高單價的經濟作物，近年台灣不少民眾從澳洲引進手指檸檬株苗種植。他從6年前開始投入手指檸檬栽培，直到2年前才抓到訣竅，成功讓手指檸檬果樹結出果實。

林錦文表示，台灣現在市面上看到的手指檸檬株苗，多是在原株果樹幼年期時剪接枝苗嫁接，往往要等到7、8年以上才會結果。他則是剪接已成熟結果的手指檸檬果樹枝苗來嫁接轉種，只要1年就會結果。

林錦文說，手指檸檬可以運用於多元的食材料理，包括壽司佐醬、蛋糕、冷飲等都別有風味。他種植的手指檸檬有紅色寶石和綠色寶石，成熟株苗接近百株，明年將擴大種植，希望推廣手指檸檬果實和苗木給飯店業者和農民。

(中時 )