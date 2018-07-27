山上國中放養黑山羊 實踐校園生命教育

山上國中為一間不到百人的偏鄉小校，卻因為飼養黑山羊打響學校名氣，飼養18頭黑山羊成為師生們的好朋友。（李其樺攝）

友善列印
中時
學生從照顧山羊懂得感恩知足，實踐校園生命教育。 （山上國中提供）
學校平日定時放養山羊，不時可見成群山羊在校園四處優游漫步，學生只要一下課，便迫不及待來到操場和小羊聊天玩耍、追逐嬉戲。（山上國中提供）

山上國中為一間不到百人的偏鄉小校，卻因為飼養黑山羊打響學校名氣，校園裡可見成群山羊優游自在漫步校園、與學生追逐嬉戲，不僅是學生們的「好朋友」，學生從照顧山羊懂得感恩知足，實踐校園生命教育。

教務主任江宇倫表示，學校從6年前開始飼養黑山羊，最初是因為校園雜草過長，有教師提議養羊吃草，於是從新化私人牧場購買一對黑山羊，後來又陸續有家長贈送學校山羊，從最初的2隻，歷經繁衍已經有18頭山羊。

江宇倫表示，學校平日定時放養山羊，不時可見成群山羊在校園四處優游漫步，學生只要一下課，便迫不及待來到操場和小羊聊天玩耍、追逐嬉戲。對這所學校來說，山羊不只是寵物，更是陪伴學生成長的好學伴和好朋友。

江宇倫表示，2年前開始引導學生照顧山羊，帶領學生參與羊舍的興建，每隻羊都以學生的名字命名，以及訓練學生幫小羊餵奶，只要有羊隻去世，校方也會為其舉辦葬禮，每一頭羊從出生、成長、到死亡的過程都讓學生全程參與，見證生命的可貴，懂得感恩知足，也減少學生在青春期的叛逆和偏差行為。

(中時 )

新化園藝業者下苦功 成功培育1年… 火星大衝 紅血月全食 今晚世紀畫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。