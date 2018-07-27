山上國中放養黑山羊 實踐校園生命教育

2018年07月27日 20:39 中時 李其樺

學生從照顧山羊懂得感恩知足，實踐校園生命教育。 （山上國中提供）

學校平日定時放養山羊，不時可見成群山羊在校園四處優游漫步，學生只要一下課，便迫不及待來到操場和小羊聊天玩耍、追逐嬉戲。（山上國中提供）

山上國中為一間不到百人的偏鄉小校，卻因為飼養黑山羊打響學校名氣，校園裡可見成群山羊優游自在漫步校園、與學生追逐嬉戲，不僅是學生們的「好朋友」，學生從照顧山羊懂得感恩知足，實踐校園生命教育。

教務主任江宇倫表示，學校從6年前開始飼養黑山羊，最初是因為校園雜草過長，有教師提議養羊吃草，於是從新化私人牧場購買一對黑山羊，後來又陸續有家長贈送學校山羊，從最初的2隻，歷經繁衍已經有18頭山羊。

江宇倫表示，學校平日定時放養山羊，不時可見成群山羊在校園四處優游漫步，學生只要一下課，便迫不及待來到操場和小羊聊天玩耍、追逐嬉戲。對這所學校來說，山羊不只是寵物，更是陪伴學生成長的好學伴和好朋友。

江宇倫表示，2年前開始引導學生照顧山羊，帶領學生參與羊舍的興建，每隻羊都以學生的名字命名，以及訓練學生幫小羊餵奶，只要有羊隻去世，校方也會為其舉辦葬禮，每一頭羊從出生、成長、到死亡的過程都讓學生全程參與，見證生命的可貴，懂得感恩知足，也減少學生在青春期的叛逆和偏差行為。

(中時 )