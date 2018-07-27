火星大衝 紅血月全食 今晚世紀畫面同框

2018年07月27日 21:10 中時 姚志平

月全食過程。（圖／台北天文科學教育館提供）

今晚的月全食觀各地測時間點。（圖／氣象局提供）

台北市立天文科學教育館27日晚間在國父紀念館西側廣場舉辦「天文快閃：火星衝」活動，引爆觀星熱潮，大批民眾前往排隊輪流使用天文望遠鏡觀看難得一見的天文景觀。（姚志平攝）

台北市立天文科學教育館27日晚間在國父紀念館西側廣場舉辦「天文快閃：火星衝」活動，引爆觀星熱潮，大批民眾前往排隊輪流使用天文望遠鏡觀看難得一見的天文景觀。（姚志平攝）

台北市立天文科學教育館27日晚間在國父紀念館西側廣場舉辦「天文快閃：火星衝」活動，引爆觀星熱潮，大批民眾前往排隊輪流使用天文望遠鏡觀看難得一見的天文景觀。（姚志平攝）

今（27）日晚空很熱鬧，晚間7點半至9點半「火星大衝」先登場；28日凌晨本世紀最長的「紅血月全食」，將可用肉眼看到「火星衝」與「紅血月全食」世紀同框畫面！尤其火星大衝每隔15-17年才出現一次，也是火星最大最亮的時候；錯過這次，下回要等到2035年。

北市天文館今晚19:30至21:30在國父紀念館西側廣場舉辦「天文快閃：火星衝」活動，將大型天文望遠鏡移到戶外，讓大家一窺火星的神秘面貌。本世紀最長月食部分，天文館將與世界各地天文單位合作，透過網路直播讓無法實地前往觀看得大家，也能無時差觀賞最佳天文奇景。

(中時 )