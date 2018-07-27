MLB》手肘3次開刀還能投的男人 如今成為爭冠要角

2018年07月27日 20:57 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

被認為是史上唯一手肘動了3次「湯米約翰」韌帶重建手術，還能回到投手丘的男人，光芒左投溫特斯（Jonny Venters）經過2000多個日子的等待，於今年4月底重返大聯盟投手丘，而那只是「浴火鳳凰」故事的起步。

溫特斯不僅成功復出，表現也獲得前東家勇士肯定，27日被交易回亞特蘭大，將與終結者金柏若（Craig Kimbrel）、布局者歐弗拉厄提（Eric O'Flaherty）組成堅強牛棚，成為勇士要稱霸國聯東區的重要補強。

「我和總教練討論人選，感覺就像溫特斯這個名字才要從我嘴裡說出來，他就已經說：『好！』」勇士總管安森普洛斯（Alex Anthopoulos）說：「他是大家都知道的好人，每個人都喜歡他，但可別搞錯了，我們的確認為這位左投的沉球、滑球都能幫上大忙。」

作為專職的「一人左投」，溫特斯今年成功復出，在光芒出賽22場、投14局，自責分率3.86，被打擊率僅2成12。他對左打的壓制力尤其出色，被打擊率低至1成67，自責分率1.35。

而在期待之下回到勇士，對溫特斯也別具意義。2003年的新人選秀，他就是被勇士看中，卻因2005年底動了首次手肘手術，直到2010年才登上大聯盟。在2010至12年間，溫特斯替勇士出賽230場，自責分率是夠水準的2.32。

2012年國聯外卡賽，溫特斯也曾登板，那也是勇士明星三壘手奇柏瓊斯（Chipper Jones）的引退秀。豈知瓊斯今年1月都已被選入名人堂，溫特斯卻在那次外卡賽後，歷經了兩次甚至差點第3次的湯米約翰手術，幾乎再也回不來投手丘，直到今年才順利復出。如今回到勇士，溫特斯甚至有機會參加季後賽。

(中時電子報)