南科舉辦產官學論壇 分享AI智慧醫療

2018年07月27日 21:46 中時 李其樺

巨量移動科技公司王駿榮博士演講。（南科管理局提供）

南科管理局日前舉辦「AI技術於醫療照護系統發展之前景與未來」論壇，有鑑於AI人工智慧技術結合醫療領域，將是未來高齡化社會面臨的趨勢，希望藉這次邀請產官學者演講分享研究成果，讓所有關注AI智慧醫療照護的民眾能得到更多的新知。

南科管理局指出，參與論壇的與會學者包括成大電機系教授王振興、巨量移動科技博士王駿榮、高雄大學人工智慧研究中心執行長吳志宏等人，演講主題從智慧型的穿戴醫療裝置有什麼樣的功能、發展的程度等到如何藉由AI應用在醫療領域使其能用更客觀、量化的角度讓疾病的預防與診療更為精準，都是用理論結合實務應用經驗讓民眾更加了解。

巨量移動科技有限公司博士王駿榮表示，一般民眾對於AI常常是似懂非懂，如何運用在生活、醫療甚至是未來發展趨勢更是不熟悉，而高齡化的社會即將來臨，每個家庭基本上都有老人，AI醫療的結合應用如何更加有效地預防及照護也會愈來愈生活化。

除了透過研討會分享，南科也不斷在AI產業投入心力及資金，基地內展出的樂齡機器人、智能給藥機器人、李時珍機器人、機器人盲人導引系統、養生舞蹈機器人等，也都是智慧醫療的應用成果展現。

(中時 )