7月天象嘉年華 Discovery探索科學奧秘

Discovery頻道《宇宙有道理第6季》、《NASA秘密檔案第3季》聚焦各天體運動與組成，從有趣的科學角度切入，試圖解開存疑已久的太空之謎。（Discovery提供）

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旺報
冥王星上發現可疑生命跡象「冥王星大蝸牛」，驚呆所有科學家。（Discovery提供）

本世紀最長月全食、火星大衝等天文盛事、NASA與義大利太空總署分別發現火星上有機物質、地下液態水等，7月下旬可說是天文界的嘉年華。Discovery頻道從7月20起，每周五晚間8、9點分別播出《宇宙有道理第6季》、《NASA秘密檔案第3季》，聚焦各天體運動與組成，從有趣的科學角度切入許多待解答的科學奧秘，探索太陽系中各行星運作影響，試圖解開存疑已久的太空之謎。

40億年前，太陽系各行星的位置不是現在的樣子，是經歷不斷的重力交互作用才成為現在的八大行星運行軌，排序由原本的木星、土星、海王星、天王星，變為木星、土星、天王星、海王星。

木星與土星成型較早，因為重力的關，逐漸脫軌向外遷徙而遠離太陽，同時也將天王星與海王星向外甩，改變天王星跟海王星的運行軌道；海王星被向外甩同時推動了冰質殘骸天體，被推動的冰質天體不但為地球攜帶豐富的碳基分子，而這些有機分子更帶給地球生命必需物質、增加地球適合居住的條件，為地球能夠存在的重要功臣之一。

在Discovery系列天文節目中，不僅介紹太陽系形成的奧祕，也解釋八大行星彼此影響。NASA科學家相信地球不是唯一適合居住的星球，然而地球也曾因體積最大的行星－木星的重力影響，面臨毀滅的命運，但科學家相信，有顆受重力影響的冰質巨行星代替地球接受被撞的命運，但如今天王星與海王星仍然存在，那會是傳說中「第九顆行星」拯救了地球嗎？而被撞離軌道的第九行星又去哪裡了呢…？

(旺報 )

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