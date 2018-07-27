瓊斯盃女籃》沒法連兩年扮演贏紐功臣 林育庭：她們變強了

林育庭(右)27日替中華藍貢獻全隊最高16分。(中華籃協提供)

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中時電子報
包喜樂坦承自己狀態還沒調整好。(中華籃協提供)

儘管下半場一度追到只差2分，中華藍27日在瓊斯盃女子組，仍以62比69不敵身材高大的紐西蘭，去年瓊斯盃打紐西蘭相當順手的林育庭，攻下全隊最高16分，也是中華藍唯一得分上雙，「紐西蘭確實跟去年完全不一樣了！」

林育庭在去年瓊斯盃面對紐西蘭，個人攻下28分，帶領中華藍79比60輕取紐西蘭，沒想到隔了1年再遇，這次換成中華藍不敵紐西蘭，連兩年面對紐西蘭都有傑出表現的林育庭說：「感覺她們跟去年不一樣，讓我完全嚇到！」

「我聽包喜樂說過，因為現在紐西蘭女籃球員大部分都去澳洲打聯賽，所以這次換血速度很快，」林育庭說，「她們在兩側底線的三分球超準的，整體而言，紐西蘭打更強勢了，或許也因為她們逐漸了解亞洲球風了。」

只是為何碰上身材高大的紐西蘭，林育庭總能打得如此順手？她的回答很明確，「對方身材高大，反正我們就抓準對方一沒進球，加快轉換速度加快，或利用快速發球，這就像學習日本女籃打法，反正就用速度彌補身材劣勢。」

儘管輸球收場，賽後仍成媒體爭相訪問的中華藍球員，還是華裔中鋒包喜樂，她也很體貼應付所有媒體各式各樣的提問或要求，「只要能回台灣打球就很開心，看到這麼多球迷進場支持，這種感覺真的很棒！」包喜樂說。

「我永遠記得第1次回來幫中華隊打球，應該是3年前在台北體育館吧，當時球迷擠爆紅館，歡呼聲超大的場景，我到現在都還記得，」包喜樂表示，「這次回到中華隊打球，我想自己的投籃命中率與籃板球仍待加強。」

(中時電子報)

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