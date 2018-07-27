談東亞青運取消 賴清德：中國正走在錯誤的路上

2018年07月27日 22:10 中時 鄭舲

台中市原定明年舉行的東亞青運遭大陸施壓取消主辦權，行政院長賴清德今晚接受三立《新台灣加油》專訪，直批「中國正走在錯誤的路上」，若不懸崖勒馬，未來會遭遇到更大的困難。他也指出，面對大陸打壓，行政院採取壯大台灣、鞏固台灣、宣揚台灣、團結台灣四大策略，只要台灣團結，大陸的打壓就不會成功。

賴清德指出，大陸如果不懸崖勒馬，未來會遭遇到更大的困難。第一點是不應該改變鄧小平百年韜光養晦的路線，大陸在東海、南海擴軍，在台灣海峽耀武揚威，引起了區域的緊張；第二個，大陸錯在不該用不公平的貿易手段擷取世界各國的專利，包括台灣、美國在內，當他企圖跟美國在國際上競爭領導地位，想要用人民幣取代美金，就爆發中美貿易大戰。

賴清德說，大陸第三點是錯在兩岸政策，他忽視了蔡英文總統的善意，反而採取了嚴厲的措施，對外封鎖台灣、對內分化台灣。這一兩年來從阻止台灣參加世界衛生大會、挖我們的邦交國、要求國際的航空公司更改對台灣的稱呼，以及最近的台中東亞青年運動會，目的其實是要打擊台灣的威信 ，打擊台灣的民心士氣，逼迫台灣接受一個中國的原則。

賴清德說，但大陸不會成功，因為他太輕忽台灣人民維護國家主權及維護自由民主、人權生活方式的決心，這樣的做法只會引起台灣人民反彈，也更會引起國際社會對大陸的戒心，對大陸未來發展會更加艱難。

賴清德也坦言，如果大陸政策不變，東亞青年運動會「不會是最後一件」。因此行政院提出「壯大台灣」，厚植經濟實力；「鞏固台灣」，增加國防預算及尋求美國國防授權法案協助；「宣揚台灣」，積極參與國際賽事與投書國際媒體；以及「團結台灣」，「如果每一次打壓你，都造成台灣一次的分裂，他一定會跟進，可是如果說你每打壓一次，台灣就更團結一分，然後在國際的宣揚上更得到國際的同情跟支持，中國當然就不會繼續下去。」

(中時 )