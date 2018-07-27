陸委會要求緩辦通水典禮 金門縣府晚間強勢回應

金門全島湖庫可用水量僅剩277萬噸，水情十分嚴峻。（李金生攝）

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中時

針對大陸通水金門，陸委會以對岸近來對台灣一再打壓，要求金門縣府以「大局為重」暫緩舉辦通水典禮一事，縣府今（27）日晚間回應表示，金門目前水情嚴峻，又有合約履行的義務，引進大陸優質原水有其急迫性，希望中央體察金門民情，「重新考量」。

陸委會副主任委員邱垂正今天在記者會表示，由於中國大陸近來對台灣多所打壓，此時辦理引水典禮「時機不宜」，呼籲金門縣政府以大局為重，暫緩通水儀式，並希望金門配合遵守。原定8月5日舉行通水典禮的金門縣政府表示，充分理解也尊重中央的政策考量。

縣府表示，金門受天然環境限制，水資源不足無法滿足未來發展需求，又水質嚴重不佳不符環保法令規定，為供應民生用水需求，不得已只好長期超抽地下水，為解決這些問題，讓金門鄉親「有水喝、喝好水」，並避免地下水鹽化，才有金門自大陸引水之計畫，而工程能順利進行，也要特別感謝中央的政策支持。

但縣府也指出，目前相關工程已經完工，依兩岸引水合約規定，有其供水時間的期限，且金門自大陸引水，純係民生考量和商業交易的「買水」行為，在金門目前水情嚴峻，又有合約履行之義務，引進大陸優質原水有其急迫性的情況下，期待中央體察金門的民情，重新考量。

金門自來水廠也指出，2017年金門地區降雨量僅649毫米，僅達年平均降雨量1050毫米的61.8﹪，今年至今也僅有565毫米，目前全島湖庫可用水量僅剩277萬噸，而地下水因超抽的問題，已有一口監測井的地下水位下降2.74公尺，有鹽化之虞，若停抽地下水，全數以地面湖庫水支應，現有水量僅能供應118天，水情十分嚴峻。

(中時 )

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