獨／郭子乾送花致歉江祖平 化解3年前呼巴掌心結

郭子乾拍《大時代》有插曲，戲外送花跟江祖平道歉。（取自《大時代》）

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戲裡求婚畫面，戲外送花道歉。（取自《大時代》）
兩人劇中演夫妻，中為小甜甜。（取自《大時代》）
江祖平今出席慶功。（民視提供）

江祖平3年前拍華視八點檔《愛你沒條件》時，被戲裡老爸郭子乾呼巴掌過度用力，打到輕微腦震盪、耳水失衡而不自知，當時因延宕治療，導致後遺症不斷，為此停工休養1年多。她去年中從大陸回台拍華視八點檔《春風愛河邊》，當時表示出道19年來首度因生病而休息超過1年，體重曾暴跌到47公斤，後又暴肥到57，回想巴掌意外，還以「祖平哥」口吻霸氣直呼：「很幹。」

她和郭子乾在《愛你》演父女，沒想到這次在民視八點檔《大時代》狹路相逢，2人改演夫妻。巧的是，劇中從追求到成為夫妻，從頭到尾沒肢體親密接觸，最後「戲劇性」的生了1個女兒王瞳。提到當年的巴掌事件，郭子乾今坦言，很謝謝製作人給他跟江祖平好好解釋機會。

他說，「既然要再合作，總不能尷尬，我不能不懂她的感受」。於是他開拍第1天，拿著鮮花和巧克力在拍攝外景地跟江祖平公開道歉，終於解開3年來的心結。他說，當年沒人提醒可以借位，加上力道沒掌握好，他當下表示歉意，不過她覺得不夠誠懇，他知道江和江媽媽對他不諒解，也欠她們一個道歉，「這是我從影以來，在我心裡唯一愧疚很久的事」。

江祖平經紀人表示，郭哥道歉後沒事了，他們拍《大時代》過程戲裡外都互動得很自然。該劇26日總平均收視5.12創新高，今慶功會上，江祖平笑稱，在這劇組的職業傷害就是每天都被餵吃美食，開拍至今已胖了3公斤，讓她不敢踏上磅秤，嚷嚷要努力保持身材才行。

(中時 )

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