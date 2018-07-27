日本擬引進「陸基神盾」因造價翻倍而頭痛

2018年07月27日 22:24 中時 黃菁菁

《讀賣新聞》報導，日本防衛省預定引進的「陸基神盾」(Aegis Ashore)飛彈防禦系統，兩座的造價逾4千億日圓(約台幣1千117億元)，是當時預估的兩倍以上，讓日本望而卻步，為縮減費用，可能先放棄攔截大陸高性能巡弋飛彈的功能。

日本目前的飛彈防禦系統是由神盾艦搭載的「SM3」準標3型攔截飛彈，加上地對空的「PAC3」愛國者3型飛彈，兩段式地攔截外來的彈道飛彈。

「陸基神盾」是將神盾艦的飛彈防禦機能加以特殊化的陸面飛彈防禦設施，防衛省預定部署在秋田和山口兩縣的演習場，預定2023年度起開始運用。

北韓2016至2017年反覆發射彈道飛彈，促使日本政府於2017年12月正式決定引進陸基神盾系統。防衛省當時預估1座的造價約不到1千億日圓，當時也設想到可能依性能、設計不同，價格會隨之變動。

現在費用高漲的主要原因之一是採用最先進的雷達。陸基神盾預定搭載的雷達是美國洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)製的「SSR」(別名LMSSR)，雖然比其他廠牌的新型雷達便宜，但比神盾艦的雷達貴許多，兩座的價格約為2千500億日圓(約台幣697.5億元)。防護對策和設施建設等相關經費也高漲，總計將超過4千億日圓。

新型攔截飛彈「SM-3 Block 2A」標準3型防空飛彈1枚約30億至40億日圓，今後費用還可能再漲。目前1座陸基神盾搭載24枚發射機的方案最為有力。

《讀賣新聞》報導，防衛省引進陸基神盾，除了為因應北韓而提高攔截彈道飛彈的功能外，同時還要因應高性能化的大陸巡弋飛彈，故要使陸基神盾具備「IAMD」（綜合防空暨飛彈防禦系統）的功能。

因應巡弋飛彈必須搭載「SM6」標準飛彈，但又要再增加採購及人員培訓費用等，故防衛省已決定放棄自2023年度起開始運用，改將目標放在2020年後半啟用。

(中時 )