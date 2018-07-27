分析師建議付費模式 臉書已在測試

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臉書（Facebook）因出現成長減緩警訊，導致股價崩跌，分析師擔憂這家社交網站龍頭將走下坡，建議臉書應該採用戶付費模式。但實際上，臉書早已在測試類似機制。

周三臉書在第2季財報法說會表示，今年下半營收成長減速，用戶增長放緩以及資本支出上揚，令投資人大為恐慌，周四股價重挫19％。周五開盤上漲1.1％至178.20美元。

在投資人一片哀鴻遍野聲中，麥格理資本（Macquarie Capital）分析師提出獨特看法：臉書應該考慮推出用戶付費、無廣告的訂閱模式以帶動營收。

麥格理分析師向客戶發布的報告提及，「臉書很有可能推出無廣告的訂閱選項。除了隱私權的考量之外，消費者對於付費數位內容的接受度愈來愈高。」

報告指出，「隱私權的議題升溫、政府監管更加嚴格、用戶習慣改變，都是威脅臉書前景的潛在因素。」

麥格理分析師還提出其他提升臉書業績的方法，包括升級混合實境（Mixed Reality）與人工智慧、加入更多互動內容等。

不過，臉書早已在社團（Groups）測試付費機制。臉書社團為免費加入，但旗下的子社團管理員可收取每月4.99到29.99美元的訂閱費，提供會員特別的獨家內容，育兒經、烹飪和家事清潔是首批測試收費制度的社團。

(工商 )

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