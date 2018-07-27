100把大提琴的美麗冒險 28日下午奇美博物館快閃

2018年07月27日 23:00 中時 曹婷婷

睽違2年，「100把大提琴的美麗冒險」音樂會即將於8月12日及8月18日分別於高雄文化中心至德堂及歸仁文化中心演藝廳舉行，28日下午2點半將在在奇美博物館大廳進行暖身快閃宣傳。

這場音樂會由弓爵大提琴室內樂團以及欣弦大提琴室內樂團近百人的大提琴演奏者所組成，由林昌龍指揮帶領，編制新穎且龐大。

此次音樂會除了有音色溫暖的《巴赫：G弦之歌》，也有氣勢磅礡的《蘇佩：輕騎兵序曲》，更有炫技的《林姆斯基‧高沙可夫：大黃蜂的飛行》，不僅如此，古典曲目選擇更包含了德、法、俄、美以及西班牙多國作曲家的作品，演繹大提琴各種不同風格。

另外，此場音樂會更邀請高雄星光合唱團以及高雄市樹德家商退休教師合唱團一同演出《台灣歌謠組曲》以及《歌劇魅影選粹》2首曲子，《台灣歌謠組曲》內的歌謠相當多元，包含國語、台語以及客家歌謠，屆時，樂團將帶領聽眾一同由高雄出發，環島一周，聽聽各縣市的代表歌謠。

值得一提的是，此場音樂會中由作曲家陳泰吉創作的交響詩《山與雲之歌》將以8部大提琴方式進行世界首演，交響詩《山與雲之歌》，啟發自2017在經過中橫時遇到的雲霧洶湧，加諸作曲者對人生感觸後所譜寫的交響詩。全曲共分5個段落。

多元的曲目藉由大提琴合奏詮釋，相信必能帶給觀眾耳目一新的震撼感受，28日下午2點半半將在在奇美博物館大廳進行暖身，還安排音樂會沒有的橋段，分別由2位大班跟二年級小朋友一起進行100把宣傳活動，歡迎民眾前往欣賞。100把美麗冒險購票資訊請洽兩廳院售票系統。

(中時 )