獨派3項公投再繼續玩下去 肯定會發生更大的事！

「東奧台灣正名公投」日前大張旗鼓，稱連署目標40萬人。(本報系資料照片)

友善列印
中時電子報

2019台中東亞青運主辦權被取消後，綠營炒作民粹，號召連署「2020東京奧運台灣正名公投」。北京當局將東亞青運列為打擊台獨行動的政策脈絡，因此獨派發起的3項公投，若再繼續玩下去，肯定會發生更大的事！

台中東亞青運主辦權被取消，國台辦25日發布新聞稿指，台灣部分人士推動「東京奧運正名公投」，公然挑戰「奧運模式」。

關於東奧正名公投，大陸所釋出的政策風向是：1.當台灣真正出手挑戰「奧運模式」，台灣選手能否參加2020東京奧運就很危險了，更可能波及以後所有奧會活動的參與。2.東奧正名公投雖號稱由民間發起，但顯然有民進黨暗助。像紀政等人到立院開記者會，兩綠委同台，這讓大陸認為有民進黨在幕後推動。3.由於中選會對公投准駁有很大的行政裁量權，東奧正名公投審查時，就被質疑官方放水。後來中選會仍放行正名公投，進入連署階段，更被認為是官方暗助的重要指標。

據中評網報導，除了東奧正名公投，還有兩個獨派推動的公投正在進行中，1.台灣獨立公投，李登輝、陳水扁、喜樂島聯盟等號召，預計明年4月6日舉行。2.禁五星旗公投，中選會8月初以前會決定准駁，是否會放行，值得觀察，大陸以拔台中東亞青運棒打東奧正名公投，未嘗不是對禁五星旗公投的示警。

(中時電子報)

文章來源：中評網

民進黨選情 賴清德：雙北仍大有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。