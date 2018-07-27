獨派3項公投再繼續玩下去 肯定會發生更大的事！

2018年07月27日 23:14 中時電子報 黃麗蓉

2019台中東亞青運主辦權被取消後，綠營炒作民粹，號召連署「2020東京奧運台灣正名公投」。北京當局將東亞青運列為打擊台獨行動的政策脈絡，因此獨派發起的3項公投，若再繼續玩下去，肯定會發生更大的事！

台中東亞青運主辦權被取消，國台辦25日發布新聞稿指，台灣部分人士推動「東京奧運正名公投」，公然挑戰「奧運模式」。

關於東奧正名公投，大陸所釋出的政策風向是：1.當台灣真正出手挑戰「奧運模式」，台灣選手能否參加2020東京奧運就很危險了，更可能波及以後所有奧會活動的參與。2.東奧正名公投雖號稱由民間發起，但顯然有民進黨暗助。像紀政等人到立院開記者會，兩綠委同台，這讓大陸認為有民進黨在幕後推動。3.由於中選會對公投准駁有很大的行政裁量權，東奧正名公投審查時，就被質疑官方放水。後來中選會仍放行正名公投，進入連署階段，更被認為是官方暗助的重要指標。

據中評網報導，除了東奧正名公投，還有兩個獨派推動的公投正在進行中，1.台灣獨立公投，李登輝、陳水扁、喜樂島聯盟等號召，預計明年4月6日舉行。2.禁五星旗公投，中選會8月初以前會決定准駁，是否會放行，值得觀察，大陸以拔台中東亞青運棒打東奧正名公投，未嘗不是對禁五星旗公投的示警。

(中時電子報)