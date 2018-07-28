第九屆廈金海峽橫渡 今日熱鬧舉行

2018年07月28日 09:30 中時電子報 綜合報導

廈金海峽。

第九屆廈金海峽橫渡活動，在今(28)日早上開鑼啦，選手們從廈門環島路椰風寨救生指揮中心出發，一直游至小金門雙口村海域，全程近七千米。本次的橫渡活動，共計有來自兩岸100支隊伍、兩百人參加，其中大陸選手有60隊120人，台灣有40隊80人。橫渡活動採取兩槍發令，上午10時30分，第一波選手男子A組率先下水，五分鐘後，男子B組和女子組也下水。

廈金海峽。

自7月28日上午10點起，廈門衛視就開始對橫渡活動進行全程直播，八路記者現場連線，從海陸空多角度捕捉選手博浪的英姿，海陸空全景展現廈金海峽橫渡活動的激情場面。閩台體育研究中心首席專家謝軍，台灣特約評論員張友驊先生，也於現場和大家一起見證這一年一度的水上運動盛事，同時分享在公開水域游泳的專業常識。

廈金海峽。

另外，特別的是，廈門廣電本次還攜手央視新聞+、看廈門、一直播、Facebook、Youtube、旺旺中時等，兩岸六大網絡平台融媒體同步直播，並由辛振宇、戴小楠擔任主持人，以及廈門廣電首席記者林懿琳、網路主播毛曉奕、時尚主播丁曉軍，中天新聞主播馬千惠，一同共襄盛舉，見證這橫渡兩岸的特別時刻。

(中時電子報)